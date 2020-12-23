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註冊送金萱、抽iPhone 12！康青龍app上線　還能訂飲料

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
康青龍自即日起推出官方會員專屬APP。圖／康青龍提供
康青龍自即日起推出官方會員專屬APP。圖／康青龍提供

為優化消費者體驗，連鎖手搖飲「康青龍」自即日起推出官方會員專屬APP，除了推出電子集點、數位優惠券等服務外，未來還會加入線上點餐等功能。為慶祝APP上限，還推出註冊送飲品、滿100折10元優惠券等優惠活動。

根據統計，2019年台灣手搖飲商機已達550億元，店家數年增率也達16.4%。另外康青龍也調查，近6成消費者1週至少喝2杯手搖飲，又以上班族和學生最愛購買手搖飲。調查中也發現，消費者數位消費行為中，首重會員APP優惠券、線上點餐、紅利集點。

自2014年創立長安旗艦店的康青龍，隸屬於美而美餐飲集團，目前在全台擁有近70間門市。繼在2015年導入加盟主雲端訂貨與商用數位面板系統後，即日起再推出全新會員APP。會員除了可以APP累積紅利點數、獲得專屬優惠及門市最新活動消息外，甚至還可統整所有優惠券；未來也將開放app飲料預訂、KQ PAY電子支付等功能。

為慶祝會員App上線，首波註冊即可享10,000杯人氣沁心金萱免費喝、滿100折10折價券，以及限量飲品週週送的3重活動。此外，康青龍會員也推出寵愛升等機制，只要於2021年1月底前完成升等，除專屬免費飲品、生日禮金等升等好禮外，還可再加碼抽iPhone 12。

上班族

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