兩大女神林志玲、蓋兒加朵 透膚紅禮服火辣飄逸

越接近耶誕節，許多女星的造型就越有節慶氛圍，尤其熱愛紅色系服裝。最近忙著為代言品牌宣傳的林志玲，今日出席日本空調品牌活動，身穿一件紅色輕紗禮服優雅現身，而「神力女超人」蓋兒加朵也選擇以紅色禮服造型出席新片 《神力女超人1984》大陸虛擬線上首映會，中西兩大女神都穿出豔麗感十足的火紅魅力。

林志玲的紅禮服來自林莉婚紗代理的品牌Costarellos，走的是充滿古希臘風情的輕奢路線。紅色花朵蕾絲和天鵝絨波卡圓點細節，蓬蓬袖剪裁搭配透膚布料，不但有若隱若現的性感，走起路來也非常飄逸夢幻。