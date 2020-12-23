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兩大女神林志玲、蓋兒加朵 透膚紅禮服火辣飄逸
越接近耶誕節，許多女星的造型就越有節慶氛圍，尤其熱愛紅色系服裝。最近忙著為代言品牌宣傳的林志玲，今日出席日本空調品牌活動，身穿一件紅色輕紗禮服優雅現身，而「神力女超人」蓋兒加朵也選擇以紅色禮服造型出席新片 《神力女超人1984》大陸虛擬線上首映會，中西兩大女神都穿出豔麗感十足的火紅魅力。
林志玲的紅禮服來自林莉婚紗代理的品牌Costarellos，走的是充滿古希臘風情的輕奢路線。紅色花朵蕾絲和天鵝絨波卡圓點細節，蓬蓬袖剪裁搭配透膚布料，不但有若隱若現的性感，走起路來也非常飄逸夢幻。
蓋兒加朵則是在《神力女超人1984》大陸虛擬線上首映會上，選穿了Valentino的紅色禮服，同樣以薄透的輕盈布料打造而成的這件衣服擁有極佳的垂墜設計，斗篷式長袍剪裁隨著動作擺動又展現出另一種風貌，像是優美的舞衣或戲服，輕柔魅惑又不失性感。
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