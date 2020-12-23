聽新聞
test
0:00 / 0:00
又被燒！霧黑Dior緹花壓印氣墊粉餅 低調奢華元旦開搶
彩妝控們，每到年底最期待的就是各家品牌的限定款，其中DIOR迪奧的氣墊粉餅限定款，每每引發搶購，2020年初開賣的DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版，在線上旗艦店開賣6分鐘就售完，而DIOR迪奧也搶先曝光，將在2021年1月1日開賣的「迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版」，更會讓暗黑控粉絲瘋狂。
DIOR最經典的Oblique復古緹花，在經典緹花版中，以最經典的造型現身，但全新的皮革印花版，把Oblique緹花，刻印在「極致霧黑」、如同皮革質感的氣墊盒上，細緻迷人的壓印上，則有DIOR的復古金色Logo，展現低調奢華感。一拿出來補妝，滿滿都質感，讓人一眼就著迷。
迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，講究保濕、持久與遮瑕，共有3款色選，內含保養品成分三色堇精萃，可以讓肌膚持續保濕，柔霧光采粒子讓肌膚遮瑕，一擦散發迷人的霧光澤。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言