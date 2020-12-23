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又被燒！霧黑Dior緹花壓印氣墊粉餅 低調奢華元旦開搶

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版／2,500元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版／2,500元。圖／迪奧提供

彩妝控們，每到年底最期待的就是各家品牌的限定款，其中DIOR迪奧的氣墊粉餅限定款，每每引發搶購，2020年初開賣的DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版，在線上旗艦店開賣6分鐘就售完，而DIOR迪奧也搶先曝光，將在2021年1月1日開賣的「迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版」，更會讓暗黑控粉絲瘋狂。

DIOR最經典的Oblique復古緹花，在經典緹花版中，以最經典的造型現身，但全新的皮革印花版，把Oblique緹花，刻印在「極致霧黑」、如同皮革質感的氣墊盒上，細緻迷人的壓印上，則有DIOR的復古金色Logo，展現低調奢華感。一拿出來補妝，滿滿都質感，讓人一眼就著迷。

迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，講究保濕、持久與遮瑕，共有3款色選，內含保養品成分三色堇精萃，可以讓肌膚持續保濕，柔霧光采粒子讓肌膚遮瑕，一擦散發迷人的霧光澤。

迪奧的超完美柔霧光氣墊粉餅，再度推出皮革印花版，充滿質感。記者劉小川／攝影
迪奧的超完美柔霧光氣墊粉餅，再度推出皮革印花版，充滿質感。記者劉小川／攝影
迪奧的超完美柔霧光氣墊粉餅，再度推出皮革印花版，充滿質感。記者劉小川／攝影
迪奧的超完美柔霧光氣墊粉餅，再度推出皮革印花版，充滿質感。記者劉小川／攝影
充滿霧黑質感的DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅 皮革印花版。圖／迪奧提供
充滿霧黑質感的DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅 皮革印花版。圖／迪奧提供
DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版／2,500元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版／2,500元。圖／迪奧提供
迪奧的超完美柔霧光氣墊粉餅，再度推出皮革印花版，充滿質感。記者劉小川／攝影
迪奧的超完美柔霧光氣墊粉餅，再度推出皮革印花版，充滿質感。記者劉小川／攝影
迪奧的超完美柔霧光氣墊粉餅，再度推出皮革印花版，充滿質感。記者劉小川／攝影
迪奧的超完美柔霧光氣墊粉餅，再度推出皮革印花版，充滿質感。記者劉小川／攝影
迪奧的超完美柔霧光氣墊粉餅，再度推出皮革印花版，充滿質感。記者劉小川／攝影
迪奧的超完美柔霧光氣墊粉餅，再度推出皮革印花版，充滿質感。記者劉小川／攝影

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