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跑趴必備！學子瑜用鑽扣皮帶、頸鍊搭出閃亮亮時尚感

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
上周登場的韓國KBS歌謠盛典，人氣女團TWICE的周子瑜以Roger Vivier Bouquet Strass Buckle頸鍊和Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶營造帥氣個性中帶著貴氣的氛圍。圖／迪生提供、摘自Youtube
上周登場的韓國KBS歌謠盛典，人氣女團TWICE的周子瑜以Roger Vivier Bouquet Strass Buckle頸鍊和Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶營造帥氣個性中帶著貴氣的氛圍。圖／迪生提供、摘自Youtube

因應年底各種派對、餐敘造型，除了在服裝、妝容上增加應景元素之外，配件飾品也是一大重點。bling bling的鑽扣、水晶最適合搭配這類型的宴會穿搭，小小面積就能營造耀眼光芒，也能巧妙為治裝省下不少心力。

上周登場的韓國KBS歌謠盛典，人氣女團TWICE的周子瑜與Momo在表演造型上都搭配了Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣配件系列，子瑜以Bouquet Strass Buckle頸鍊和Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶營造帥氣個性中帶著貴氣的氛圍，Momo則是把Broche Vivier鑽扣手環戴在手肘處，與透膚手套一起展現出性感奢華魅力。

另一方面，日前發表的Miu Miu Select系列By昆凌Hannah Quinlivan，當中也有不少bling bling水晶元素飾品，像是以星星和M字流蘇呈現的不對稱造型水晶耳環、水晶手鍊和水晶綴飾手環等等，都是小巧又精緻的亮眼單品，可以輕鬆強調出整體造型的細節重點。

子瑜以Bouquet Strass Buckle頸鍊和Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶營造帥氣個性中帶著貴氣的氛圍。圖／摘自Youtube
子瑜以Bouquet Strass Buckle頸鍊和Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶營造帥氣個性中帶著貴氣的氛圍。圖／摘自Youtube
水晶手鍊，17,500元。圖／Miu Miu提供
水晶手鍊，17,500元。圖／Miu Miu提供
水晶耳環，12,500元。圖／Miu Miu提供
水晶耳環，12,500元。圖／Miu Miu提供
水晶綴飾手環，7,500元。圖／Miu Miu提供
水晶綴飾手環，7,500元。圖／Miu Miu提供
Momo把Broche Vivier鑽扣手環戴在手肘處，與透膚手套一起展現出性感奢華魅力。圖／摘自IG
Momo把Broche Vivier鑽扣手環戴在手肘處，與透膚手套一起展現出性感奢華魅力。圖／摘自IG
Roger Vivier Broche Vivier鑽扣手環，17,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Broche Vivier鑽扣手環，17,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶，37,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶，37,900元。圖／迪生提供
子瑜以Bouquet Strass Buckle頸鍊和Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶營造帥氣個性中帶著貴氣的氛圍
子瑜以Bouquet Strass Buckle頸鍊和Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶營造帥氣個性中帶著貴氣的氛圍
Momo把Broche Vivier鑽扣手環戴在手肘處，與透膚手套一起展現出性感奢華魅力。圖／摘自Youtube
Momo把Broche Vivier鑽扣手環戴在手肘處，與透膚手套一起展現出性感奢華魅力。圖／摘自Youtube
水晶項鍊，13,500元。圖／Miu Miu提供
水晶項鍊，13,500元。圖／Miu Miu提供
水晶吊綴耳環，12,500元。圖／Miu Miu提供
水晶吊綴耳環，12,500元。圖／Miu Miu提供

韓國 周子瑜

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