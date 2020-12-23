跑趴必備！學子瑜用鑽扣皮帶、頸鍊搭出閃亮亮時尚感

因應年底各種派對、餐敘造型，除了在服裝、妝容上增加應景元素之外，配件飾品也是一大重點。bling bling的鑽扣、水晶最適合搭配這類型的宴會穿搭，小小面積就能營造耀眼光芒，也能巧妙為治裝省下不少心力。

上周登場的韓國KBS歌謠盛典，人氣女團TWICE的周子瑜與Momo在表演造型上都搭配了Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣配件系列，子瑜以Bouquet Strass Buckle頸鍊和Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶營造帥氣個性中帶著貴氣的氛圍，Momo則是把Broche Vivier鑽扣手環戴在手肘處，與透膚手套一起展現出性感奢華魅力。