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跑趴必備！學子瑜用鑽扣皮帶、頸鍊搭出閃亮亮時尚感
因應年底各種派對、餐敘造型，除了在服裝、妝容上增加應景元素之外，配件飾品也是一大重點。bling bling的鑽扣、水晶最適合搭配這類型的宴會穿搭，小小面積就能營造耀眼光芒，也能巧妙為治裝省下不少心力。
上周登場的韓國KBS歌謠盛典，人氣女團TWICE的周子瑜與Momo在表演造型上都搭配了Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣配件系列，子瑜以Bouquet Strass Buckle頸鍊和Broche Vivier絲絨鑽扣皮帶營造帥氣個性中帶著貴氣的氛圍，Momo則是把Broche Vivier鑽扣手環戴在手肘處，與透膚手套一起展現出性感奢華魅力。
另一方面，日前發表的Miu Miu Select系列By昆凌Hannah Quinlivan，當中也有不少bling bling水晶元素飾品，像是以星星和M字流蘇呈現的不對稱造型水晶耳環、水晶手鍊和水晶綴飾手環等等，都是小巧又精緻的亮眼單品，可以輕鬆強調出整體造型的細節重點。
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