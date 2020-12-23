黑色就是比較潮！愛彼雙擺輪鏤空腕表 黑金輝映

包容任何色彩、也吸納任何色彩的黑，總帶給人冷靜、冷酷的印象。但黑色在不同材質上也會帶來不同印象，同時加工難易度也有不同。陶瓷的特性就是堅硬、耐溫度變化、耐刮、加工不易，這也使得經過細節修飾打磨的黑色陶瓷腕表並不多見，愛彼（Audemars Piguet）近日則推出一只皇家橡樹系列陶瓷雙擺輪鏤空腕表，展現品牌的細膩製表工藝。

黑色陶瓷表殼的前後兩側一覽無遺，雙擺輪和雙游絲裝置固定在同一軸心上、最早問世於2016年，是為確保機芯運作的同步等時性。而雖然表殼以黑色陶瓷製成，但時標、指針、擺輪與自動盤則換上了搶眼、貴重的玫瑰金，展現顏色的衝突對比；鈦金屬底蓋再雕飾了Royal Oak Double Balancier字樣，讓人一望便知機芯結構的別出心裁。