周冬雨、木村光希暖冬美穿BURBERRY 把LOVE寫在身上

BURBERRY在節慶時節發表LOVE塗鴉系列單品，也呼應品牌支持全球LGBTQ + 群體青年的精神，在形象圖以跨性別、跨種族等親吻，展現愛的塗鴉系列單品，托特包、Lola包款、大衣等，都以黑紅、黑白色系的狂野LOVE字作為愛的宣言，而近期木村光希（Kōki,）、品牌大使周冬雨也都詮釋了冬季圍巾的溫暖意象。

周冬雨的IG發文相當實際，表示「對容易感冒的人來說，這條圍巾正是必需品」，嬌小的她配襯剪輯圖案喀什米爾羊毛絲綢緹花圍巾，顯得神清氣爽，義大利製圍巾飾有緹花編織的棋盤圖案及Thomas Burberry TB花押字，邊緣流蘇表現帥氣品味；而木村光希則是演繹了TB包款搭襯運動風上衣，袖口的流蘇點綴有著波西米亞的隨性浪漫。