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momo購物網年菜預購早鳥優惠！「永心鳳茶、鼎泰豐、漢來飯店」搶鮮價8折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，「永心鳳茶」什錦砂鍋菜優惠價659元。圖／momo購物網提供
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，「永心鳳茶」什錦砂鍋菜優惠價659元。圖／momo購物網提供

超商、網購年菜陸續開跑，並祭出早鳥優惠，momo購物網「年菜名店大賞」即日起登場，集結超過上百家品牌，早鳥搶鮮優惠價8折起。momo購物網今年網羅永心鳳茶、鼎泰豐、漢來飯店、養心茶樓等知名餐廳、飯店進駐，並號召老協珍、海味街、呷七碗、上野物產、竹南懷舊等老字號名店年菜佳餚，類別涵蓋佛跳牆、主食、肉品、湯鍋、點心等，消費滿額還有機會登記抽任天堂Switch、Dyson吸塵器等夢幻逸品。

今年受疫情影響，許多飯店餐廳銷售數位轉型，進軍虛擬通路為網購年菜添新意。momo購物網引進的新品年菜包括網美打卡必訪的最美復古茶館「永心鳳茶」什錦砂鍋菜，優惠價659元；紐約時報評鑑十大美食餐廳「鼎泰豐」櫻花蝦蒲燒鰻米糕，優惠價799元；五星級餐廳「漢來飯店」五福極品海鮮羹與獅子頭，優惠價999元；北市第一家全蔬食港式茶飲主題餐廳「養心茶樓」芋香紅燒獅子頭，優惠價530元；還有即將強勢回歸的台菜料理名店「青葉臺菜」總鋪ㄟ米糕與招牌佛跳牆，優惠價2,580元。

老字號名店是許多消費者選購年菜的首選，momo購物網推薦的暢銷名菜如「海味街」港式鮑魚烏參佛跳牆，優惠價999元；「老協珍」海味街開運年菜包含烏參佛跳牆與烏參牛腩煲，優惠價1,248元；傳統米食料理名店「呷七碗」富貴年菜－三羊開泰組，包含上乘佛跳牆、紅燒獅子頭、XO醬米糕，優惠價999元；「上野物產」開春御宴6件組，包含麻油猴頭菇、白玉獅子頭、櫻花蝦米糕、富貴雙方等，優惠價1,215元；「阿一鮑魚」牛來轉運團圓宴，包含上湯蟹肉魚翅羹、黃金鯧魚炊粉、港式秘製滷豬手、爆漿流沙芝麻包等，優惠價3,280元。

momo購物網「年菜名店大賞」除了眾多知名餐廳、老字號名店主打單點年菜、組合套餐祭出早鳥優惠搶鮮價8折起，還有單筆消費滿2,500元可登記享10% momo幣回饋（上限300元，每日限量50名），單筆消費滿3,500元、8,000元可登記參加抽任天堂Switch（限量3名）、Dyson吸塵器（限量3名）。

momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，「養心茶樓」芋香紅燒獅子頭優惠價530元。圖／momo購物網提供
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，「養心茶樓」芋香紅燒獅子頭優惠價530元。圖／momo購物網提供
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，「鼎泰豐」櫻花蝦蒲燒鰻米糕優惠價799元。圖／momo購物網提供
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，「鼎泰豐」櫻花蝦蒲燒鰻米糕優惠價799元。圖／momo購物網提供
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，永心鳳茶、鼎泰豐、漢來飯店等年菜搶鮮價8折起。圖／momo購物網提供
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，永心鳳茶、鼎泰豐、漢來飯店等年菜搶鮮價8折起。圖／momo購物網提供
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，「海味街」港式鮑魚烏參佛跳牆優惠價999元。圖／momo購物網提供
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，「海味街」港式鮑魚烏參佛跳牆優惠價999元。圖／momo購物網提供
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，「漢來飯店」五福極品海鮮羹與獅子頭優惠價999元。圖／momo購物網提供
momo購物網「年菜名店大賞」早鳥優惠即日起開跑，「漢來飯店」五福極品海鮮羹與獅子頭優惠價999元。圖／momo購物網提供

年菜 購物網 momo

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