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Grand Seiko迎合市場需求 讓頂級機芯腕表變親民了！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Grand Seiko 60周年不鏽鋼限定表款，採用低重心表殼設計， 提供配戴者更穩固及服貼的舒適配戴體驗。圖／Seiko提供
Grand Seiko 60周年不鏽鋼限定表款，採用低重心表殼設計， 提供配戴者更穩固及服貼的舒適配戴體驗。圖／Seiko提供

Grand Seiko在歡慶品牌創立60周年，亦推出了不少紀念表款，其中還包括了一枚頂級的高振頻9SA5機芯，並在3月時曝光了所搭載的限量18K金表款。然而在運動表當道的市場，Grand Seiko也迎合了這樣的需求，推出了不鏽鋼版本的腕表，售價僅需要原本的1/4，讓藏家能以相對較親民的價格入手。

全新的高振頻9SA5機芯對Grand Seiko而言，就猶如是一個新的里程碑，因為在結構上具有三項專利，而且在提升動力儲存至80小時後，還能維持日誤差在5秒之內，精準度自然不在話下。所以，為了紀念60周年的到來，Grand Seiko就先採用了18K黃金的表殼，推出限量表款，讓全球的表迷、藏家都能感受到品牌頂級機芯的魅力與稀有性。然而，運動表仍是市場上最受歡迎的品項，讓不鏽鋼材質成為主流，甚至一度有著「金不如鋼」的風潮，所以響應粉絲想要入手9SA5機芯的期待，Grand Seiko也選在此刻推出精鋼版本60周年紀念表款。

除了機芯與18K金版本相同之外，Grand Seiko在這款精鋼腕表的設計上，延續了所謂的「Seiko Style」概念，採用低重心表殼設計，比以往傳統的金屬表帶擁有更寬的帶目，便於配戴。表盤使用了品牌特有的藍色，一如先前推出的多款周年紀念表，搭配鮮豔紅色秒針也更為顯眼。整體而言外觀與2月時曝光的SBGH281表款，有幾分相似，但在表耳、表鍊的細節處略有不同；而且表盤上6點鐘的文字，也以白色來取代紅色，並加上了自豪的「80 Hours」字樣，說明搭載的9SA5機芯特別之處。

Grand Seiko 60周年不鏽鋼限定表款，搭載高振頻9SA5機芯，具備80小時動力儲存，限量1,000只，約30萬5,000元。圖／Seiko提供
Grand Seiko 60周年不鏽鋼限定表款，搭載高振頻9SA5機芯，具備80小時動力儲存，限量1,000只，約30萬5,000元。圖／Seiko提供
Grand Seiko 60周年不鏽鋼限定表款，表扣為18K金材質。圖／Seiko提供
Grand Seiko 60周年不鏽鋼限定表款，表扣為18K金材質。圖／Seiko提供
Grand Seiko迎合市場的需求，推出了搭載頂級機芯的不鏽鋼版本紀念腕表。圖／Seiko提供
Grand Seiko迎合市場的需求，推出了搭載頂級機芯的不鏽鋼版本紀念腕表。圖／Seiko提供
從透明底蓋能欣賞到高振頻9SA5機芯的打磨與組裝工藝。圖／Seiko提供
從透明底蓋能欣賞到高振頻9SA5機芯的打磨與組裝工藝。圖／Seiko提供

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