Grand Seiko迎合市場需求 讓頂級機芯腕表變親民了！

Grand Seiko在歡慶品牌創立60周年，亦推出了不少紀念表款，其中還包括了一枚頂級的高振頻9SA5機芯，並在3月時曝光了所搭載的限量18K金表款。然而在運動表當道的市場，Grand Seiko也迎合了這樣的需求，推出了不鏽鋼版本的腕表，售價僅需要原本的1/4，讓藏家能以相對較親民的價格入手。

全新的高振頻9SA5機芯對Grand Seiko而言，就猶如是一個新的里程碑，因為在結構上具有三項專利，而且在提升動力儲存至80小時後，還能維持日誤差在5秒之內，精準度自然不在話下。所以，為了紀念60周年的到來，Grand Seiko就先採用了18K黃金的表殼，推出限量表款，讓全球的表迷、藏家都能感受到品牌頂級機芯的魅力與稀有性。然而，運動表仍是市場上最受歡迎的品項，讓不鏽鋼材質成為主流，甚至一度有著「金不如鋼」的風潮，所以響應粉絲想要入手9SA5機芯的期待，Grand Seiko也選在此刻推出精鋼版本60周年紀念表款。