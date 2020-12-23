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「小棕瓶＋小黑瓶」BREEZEONLINE首推保養明星跨品牌優惠

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
ESTEE LAUDER＋LANCOME奢華明星精華液組合原價6,900元，優惠預購價4,580元，送MICHAEL KORS旅行化妝包，限量20組（不參加BREEZE BEAUTY折扣碼85折活動）。
ESTEE LAUDER＋LANCOME奢華明星精華液組合原價6,900元，優惠預購價4,580元，送MICHAEL KORS旅行化妝包，限量20組（不參加BREEZE BEAUTY折扣碼85折活動）。

精打細算的消費者都懂得趁百貨周年慶期間入手美妝最划算，如果周年慶還沒買齊的現在還有機會，微風「BREEZEONLINE」將於12月26日至1月3日祭出「BREEZE BEAUTY BOXINGDAY」全站5折起，包括LA MER、DIOR、ESTEE LAUDER、SK-II、 SHISEIDO、KIEHL’S等國際美妝保養品牌都買的到，且史無前例端出「跨品牌」優惠保養組合，期間還有每日一物加碼。

不少美妝保養愛好者面臨採購清單時一定都有選擇困難症，以精華液來說，雅詩蘭黛「小棕瓶」和蘭蔻「小黑瓶」各擁愛好者，但品牌搭配出的特惠組，其他品項不見得是自己需要的。微風BREEZEONLINE的BOXING DAY主打「跨品牌組合」，針對口碑暢銷品打造寶藏級保養組合，一次擁有各大牌明星商品，再也不用想破頭大抉擇。

像是明星精華液組ESTEE LAUDER「小棕瓶」＋LANCOME 「小黑安瓶」原價6,900元，優惠價4,580元（限量20組）；ESTEE LAUDER眼霜、LA MER乳霜、SK-II青春露的年度銷售冠軍組合原價20,650元，優惠價17,553元，是百貨周年慶也買不到的優惠組合。另線上還有保養單品、男士頂級保養組、奢華保養組和入門基礎保養組等選擇，在12月26日至1月3日期間，購買BREEZE BEAUTY系列只要輸入折扣碼，單品項商品全部享9折、組合商品全部85折折扣，還有BREEZE BEAUTY滿額贈，消費滿4,000元起就送MICHAEL KORS旅行化妝包。

另外，BREEZEONLINE還有「ic! berlin Ｘ A BATHING APE」限量聯乘系列獨家首賣，全球限量250副，BREEZEONLINE獨家限量20副，12月24日線上同步開賣。

ic! berlin Ｘ A BATHING APE限量聯乘系列光學23,600元，墨鏡25,600元，BREEZEONLINE獨家限量20副。圖／微風提供
ic! berlin Ｘ A BATHING APE限量聯乘系列光學23,600元，墨鏡25,600元，BREEZEONLINE獨家限量20副。圖／微風提供
BREEZE BEAUTY單筆消費滿8,000元送MICHAEL KORS珠寶收納盒一個。圖／微風提供
BREEZE BEAUTY單筆消費滿8,000元送MICHAEL KORS珠寶收納盒一個。圖／微風提供
BREEZE BEAUTY單筆消費滿4,000元送MICHAEL KORS旅行化妝包一個。圖／微風提供
BREEZE BEAUTY單筆消費滿4,000元送MICHAEL KORS旅行化妝包一個。圖／微風提供
BREEZE BEAUTY單筆消費滿12,000元送MICHAEL KORS經典斜背包一個。圖／微風提供
BREEZE BEAUTY單筆消費滿12,000元送MICHAEL KORS經典斜背包一個。圖／微風提供

品牌 周年慶 微風

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