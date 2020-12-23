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桔香鹹豬肉貝果堡、焦糖豆奶貝果！好丘38款新菜上桌

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
好丘信義店推出多款全新貝果堡、飯食料理。圖／好丘提供
好丘信義店推出多款全新貝果堡、飯食料理。圖／好丘提供

以提供貝果堡為主的「好丘」，即日起針對信義店菜單進行全面改版，推出38款新餐點，不僅加入更多蔬果元素、新菜色，還有單店限定的「焦糖豆奶貝果」與「國產豆奶特調」，另外還推出晚間限定的Happy Hour，包括開胃小食或飲品任4樣688元，還有精釀啤酒第2瓶半價等優惠。

好丘信義店提供了複合式的餐飲空間，提供多款中西結合的餐點。此次全新改版的菜單，以「均衡飽足」、「享受滿足」的概念所設計，將貝果堡加入更多蔬菜水果，並附上烤野菇時蔬和季節水果，包括全新推出的「桔香鹹豬肉貝果堡」，使用馬告自製鹹豬肉，搭配生菜、鳳梨、牛蕃茄、紫洋蔥，帶來辛暖香麻的滋味，每份320元，另外還有烘蛋貝果堡、奶油炒菇貝果堡等新品，各為280、260元。

經典飯食部份，全面以五穀米飯搭配各式主食，並搭配時蔬、漬物、當季水果。新登場的「茶香紅燒肉」，將紅燒肉以坪林茶青的炭焙包種燉煮而成；「咖哩烤雞腿」則是將無骨雞腿排以特調咖哩、優格、辛香料醃漬入味，帶來濃郁香醇的滋味，亦有從唐揚雞丼發想而出的「炸腐乳雞球」可供選擇，每款售價290～340元。

好丘信義店新菜單中，也加入「木碗沙拉」的品項，配料與淋醬各有不同，共有酪梨穀物沙拉、鬼頭刀煎魚沙拉、腐乳雞球沙拉及凱薩經典沙拉等4種組合，每款240～310元不等。同時還有堅果馬鈴薯濃湯、蜂蜜南瓜濃湯、番茄碎豬肉湯等3款新設計的湯品，以及針對多人聚餐所設計的9款歡聚美饌開胃小食，包括香煎虱目魚肚佐海藻沙拉、煎娃娃菜佐高湯白醬、咖哩雞腿佐鳳梨莎莎醬等菜色。

自12月26日起，信義店也會與禾乃川國產豆製所合作，限定推出「焦糖豆奶貝果」。此款貝果選用國產黃豆釀造味噌調和成味噌焦糖醬，入口迎來溫潤不膩口的鹹甜滋味，每顆60元；另外還有「國產豆奶特調」同步登場，共有原味、麵茶、紅茶、煎茶、黑芝麻等不同風味，每罐170元起。

針對週一至週五的11:00～14:00期間，凡4人同行各點1道主菜，則可免費招待歡聚美饌開胃小食 1道；14:00～18:00期間，點購任一貝果小食及150元以下的飲品或湯，即可享249元午茶組合優惠價。每日18:00之後，點購歡聚美饌開胃小食或飲品，任4樣享688元組合價，並享精釀啤酒不限品牌第2瓶半價優惠。

單店限定的焦糖豆奶貝果、國產豆奶特調。圖／好丘提供
單店限定的焦糖豆奶貝果、國產豆奶特調。圖／好丘提供
好丘信義店推出9款歡聚美饌開胃小食，指定時段可享任4樣688元組合優惠價。圖／好丘提供
好丘信義店推出9款歡聚美饌開胃小食，指定時段可享任4樣688元組合優惠價。圖／好丘提供

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