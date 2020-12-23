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UNIQLO送上歲末年終祭優惠 下殺5折起買好買滿就趁現在

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
平價時尚品牌UNIQLO從12月25日起到2021年的1月7日，再度獻上「歲末年終祭」，就是要讓人買好買滿。圖／UNIQLO提供
平價時尚品牌UNIQLO從12月25日起到2021年的1月7日，再度獻上「歲末年終祭」，就是要讓人買好買滿。圖／UNIQLO提供

為了滿足消費者無法出國的心情，平價時尚品牌UNIQLO從11月起就陸續推出不同的優惠活動，不過從12月25日起到2021年的1月7日，品牌再度獻上「歲末年終祭」，就是要讓人買好買滿，迎接耶誕和新年假期的到來。

根據調查，在新冠疫情爆發前，國人最愛的旅行國家就是日本，因此讓UNIQLO以此為主題打造出「穿上日本、體驗日本、帶走日本」的歲末年終祭優惠。特別是因應即將到來的耶誕和跨年活動時，所需要穿著的禦寒衣物，像是抗濕冷羽絨系列、HEATTECH系列發熱衣或是其他保暖服裝與小物，都在活動中提供新的價格，最多下殺5折起，堪稱是入手冬衣的最佳時刻。像是HEATTECH棉質圓領T恤在活動期間，價格就直接折扣200元、超過千款禦寒商品都在促銷的行列中。

日本人氣女星今田美櫻詮釋UNIQLO早春系列，充滿女人味的3D技術針織單品。圖／UNIQLO提供
日本人氣女星今田美櫻詮釋UNIQLO早春系列，充滿女人味的3D技術針織單品。圖／UNIQLO提供

不僅有折扣優惠，UNIQLO更在全台實體店舖營造濃厚日本氛圍，以日本音樂搭配傳統運勢占卜拍照體驗區，讓消費者彷彿置身日本。並首度推出滿額贈高人氣AIRism口罩，更有幸運刮刮卡，人人有獎，有機會抽到日本家電等好禮，呼應了UNIQLO所設定的主題。另外，UNIQLO也與日本同步，在台推出早春系列服飾，並請來日本人氣女星今田美櫻詮釋充滿女人味的3D技術針織單品；還有與插畫家長場雄合作的PEANUTS × Yu Nagaba UT系列，涵蓋T恤等多樣商品，運用俐落線條勾勒出史努比和夥伴的歡樂時光。

UNIQLO女裝3D織法棉質V領針織衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝3D織法棉質V領針織衫990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝特級極輕羽絨繭型連帽外套1,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝特級極輕羽絨繭型連帽外套1,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝HEATTECH棉質圓領T恤，指定款式490元起。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝HEATTECH棉質圓領T恤，指定款式490元起。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝PEANUTS×YuNagaba休閒連帽上衣990元。
UNIQLO女裝PEANUTS×YuNagaba休閒連帽上衣990元。

UNIQLO男裝DRY彈性休閒連帽外套590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝DRY彈性休閒連帽外套590元。圖／UNIQLO提供

日本 UNIQLO 品牌

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