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迷你手提包、賈姬托特包 Gucci新品可愛又實用

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Horsebit 1955系列推出新尺寸和新造型。圖／Gucci提供、摘自官網
Horsebit 1955系列推出新尺寸和新造型。圖／Gucci提供、摘自官網

義大利時尚品牌Gucci這幾季主打兩大系列包款，一款是馬銜鍊元素的Horsebit 1955，另一款是Jackie 1961，都是復刻經典的代表作，推出後備受消費者喜愛。近期這兩個系列也都紛紛打造延伸設計，在尺寸和包型上都有新的變化，提供更多的選擇。

Horsebit 1955系列最新推出一款小型肩背包，跟當初首先登場的復古翻蓋包比起來多了點隨興的輕便感，皮革包身圓潤輕巧，有點類似於放大款的相機拉鍊包加上翻蓋收納袋的綜合體。另一款新推出的則是梯形手提包的迷你版，上下寬度分別為7.5公分和20公分、長9.5公分的尺寸，非常小巧可愛。而細長型的小型水桶包，同樣也展現出更休閒率性的氣息。

而Jackie 1961系列也有全新的設計，有別之前的馬鞍包型所呈現出的瀟灑質感，最新打造的中型托特包走的是優雅俐落風，特別適合上班族使用。除了包身本身的提把之外也附上可拆式的肩背帶，方便搭配不同穿搭造型。

Horsebit 1955系列小型水桶包，61,500元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955系列小型水桶包，61,500元。圖／Gucci提供
Jackie 1961系列黑色中型托特包，10萬2,500元。圖／Gucci提供
Jackie 1961系列黑色中型托特包，10萬2,500元。圖／Gucci提供
Jackie 1961系列白色中型托特包，10萬2,500元。圖／Gucci提供
Jackie 1961系列白色中型托特包，10萬2,500元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955系列小型肩背包，45,100元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955系列小型肩背包，45,100元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955系列迷你手提包，65,600元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955系列迷你手提包，65,600元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955系列最新推出一款小型肩背包，多了點隨興的輕便感。圖／摘自官網
Horsebit 1955系列最新推出一款小型肩背包，多了點隨興的輕便感。圖／摘自官網
Horsebit 1955梯形手提包迷你版，上下寬度分別為7.5公分和20公分、長9.5公分的尺寸，非常小巧可愛。圖／摘自官網
Horsebit 1955梯形手提包迷你版，上下寬度分別為7.5公分和20公分、長9.5公分的尺寸，非常小巧可愛。圖／摘自官網

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