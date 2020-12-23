聖誕Blue不憂鬱 斯文風藍色腕表 暖冬獻心意

人們常將藍色與憂鬱聯想，因而有Blue Monday之稱。但藍色也可以是冷靜、沉著，一如瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F. Bucherer）便推出一只藍色系的馬利龍（Manero Flyback）飛返計時碼表，為即將來臨的平安夜，增添一份純粹的靜謐與平和。

43毫米的精鋼表殼中，多層次、細緻的細節設計，展現屬於大人味的成熟冷靜。兩個左右對稱的計時積分盤，呼應了表款的「飛返計時碼表」功能，可在不歸零的情況下，瞬間進行第二次運算，在快節奏的數位時代，便利於生活中的各種運籌帷幄。藍色的金屬表面再搭配上藍色的編織表帶，正式中帶有休閒情趣，商務、運動等不同場合，都能游刃有餘。