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聖誕Blue不憂鬱 斯文風藍色腕表 暖冬獻心意

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
寶珀（Blancpain）近期特別於官方instagram公布一系列聖誕視覺，並以Villeret Ultraplate超薄腕表為推薦表款之一。圖 / 翻攝自ig。
寶珀（Blancpain）近期特別於官方instagram公布一系列聖誕視覺，並以Villeret Ultraplate超薄腕表為推薦表款之一。圖 / 翻攝自ig。

人們常將藍色與憂鬱聯想，因而有Blue Monday之稱。但藍色也可以是冷靜、沉著，一如瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F. Bucherer）便推出一只藍色系的馬利龍（Manero Flyback）飛返計時碼表，為即將來臨的平安夜，增添一份純粹的靜謐與平和。

43毫米的精鋼表殼中，多層次、細緻的細節設計，展現屬於大人味的成熟冷靜。兩個左右對稱的計時積分盤，呼應了表款的「飛返計時碼表」功能，可在不歸零的情況下，瞬間進行第二次運算，在快節奏的數位時代，便利於生活中的各種運籌帷幄。藍色的金屬表面再搭配上藍色的編織表帶，正式中帶有休閒情趣，商務、運動等不同場合，都能游刃有餘。

特別偏好藍色？歐米茄（OMEGA）近日也有一枚新品碟飛系列Prestige小秒針動力儲存腕表，透過玫瑰金針、藍色表面的顏色對比帶來雅致印象，機芯並使用2627同軸擒縱機芯，並具瑞士天文台認證；此外寶珀（Blancpain）的Villeret Ultraplate超薄腕表也有藍色表面、玫瑰金的懷舊組合，使用1151型超薄手上鍊機芯，鏤空的鼠尾草葉指針在擁有太陽紋修飾的金屬表面上緩慢移動，似一位睿智的哲學家慎思生命的節奏，謹慎前行。

寶齊萊 馬力龍飛返計時碼表，43毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表、21萬元。圖 / 寶齊萊提供。
寶齊萊 馬力龍飛返計時碼表，43毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表、21萬元。圖 / 寶齊萊提供。
凜冬中的聚首，讓人格外珍惜與親人相聚的暖意時光。圖 / 翻攝自ig。
凜冬中的聚首，讓人格外珍惜與親人相聚的暖意時光。圖 / 翻攝自ig。
鋼殼、藍色表面、金針的組合，令OMEGA Prestige小秒針動力儲存腕表散發雅致氣息。圖 / OMEGA提供。
鋼殼、藍色表面、金針的組合，令OMEGA Prestige小秒針動力儲存腕表散發雅致氣息。圖 / OMEGA提供。
六點鐘方向的動力儲存小指針，搭配扇形的動力儲存顯示，近距離欣賞更值得玩味。圖 / OMEGA提供。
六點鐘方向的動力儲存小指針，搭配扇形的動力儲存顯示，近距離欣賞更值得玩味。圖 / OMEGA提供。
白色與藍色也相當合拍，一如寶齊萊為聖誕節推薦的馬力龍藍色表面計時碼表，讓藍色沉穩氣質、不憂鬱。圖 / 寶齊萊提供。
白色與藍色也相當合拍，一如寶齊萊為聖誕節推薦的馬力龍藍色表面計時碼表，讓藍色沉穩氣質、不憂鬱。圖 / 寶齊萊提供。

瑞士 腕表 憂鬱

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