聽新聞
test
0:00 / 0:00
聖誕Blue不憂鬱 斯文風藍色腕表 暖冬獻心意
人們常將藍色與憂鬱聯想，因而有Blue Monday之稱。但藍色也可以是冷靜、沉著，一如瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F. Bucherer）便推出一只藍色系的馬利龍（Manero Flyback）飛返計時碼表，為即將來臨的平安夜，增添一份純粹的靜謐與平和。
43毫米的精鋼表殼中，多層次、細緻的細節設計，展現屬於大人味的成熟冷靜。兩個左右對稱的計時積分盤，呼應了表款的「飛返計時碼表」功能，可在不歸零的情況下，瞬間進行第二次運算，在快節奏的數位時代，便利於生活中的各種運籌帷幄。藍色的金屬表面再搭配上藍色的編織表帶，正式中帶有休閒情趣，商務、運動等不同場合，都能游刃有餘。
特別偏好藍色？歐米茄（OMEGA）近日也有一枚新品碟飛系列Prestige小秒針動力儲存腕表，透過玫瑰金針、藍色表面的顏色對比帶來雅致印象，機芯並使用2627同軸擒縱機芯，並具瑞士天文台認證；此外寶珀（Blancpain）的Villeret Ultraplate超薄腕表也有藍色表面、玫瑰金的懷舊組合，使用1151型超薄手上鍊機芯，鏤空的鼠尾草葉指針在擁有太陽紋修飾的金屬表面上緩慢移動，似一位睿智的哲學家慎思生命的節奏，謹慎前行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言