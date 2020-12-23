韓系美妝IOPE結束後！GIVENCHY美妝也宣告明年初撤台

2020年將結束，美妝業界陸續傳出撤台消息，日前韓系美妝IOPE艾諾碧宣布因為調整全球經營策略，台灣將於12月31日日結束營運；而歐系的GIVENCHY紀梵希美妝，也於日前發簡訊告知會員，將於明年初調整百貨專櫃通路，結束台灣的營運，消息曝光，讓許多愛好者直呼要去囤貨。

今年受到疫情關係，大家都戴起口罩，全球彩妝品牌也受到嚴峻考驗，不少品牌業績也受到衝擊，紛紛調整營運策略。

韓系美妝保養品牌IOPE艾諾碧，在2008年推出氣墊粉餅後，全球熱賣，掀起氣墊粉餅風潮，韓星申敏兒、曹政奭更是代言人，其中曹政奭更為IOPE多次來台參加活動。

但IOPE在12月18日，於品牌臉書發文表示，鑑於IOPE艾諾碧全球市場經營策略調整，IOPE艾諾碧將於2020年12月31日暫時結束在台灣的營運，表示未來將調整營運方向再出發。

法國GIVENCHY紀梵希化妝品也陸續發訊通知會員，表示因為法國總部決定階段性策略重新整合亞太區零售通路，將於明年初調整百貨專櫃通路，結束台灣營運，提醒會員累點只到2020年12月31日，酬賓禮申請只到2021年1月31日。