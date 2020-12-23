顛覆傳統印象！adidas Originals、UNDER ARMOUR打造最潮戰靴

套一句男星范少勳在活動受訪時曾說的，運動時「不一定要有高超技巧，但裝備一定要很厲害」，這樣的概念套用在adidas Originals、UNDER ARMOUR近期推出的新籃球鞋再適合不過了。無論是復刻經典款還是與球星的簽名鞋，都有全新配色，穿上這些鞋，立刻就能吸引目光。

UNDER ARMOUR攜手NBA費城76人中鋒Joel Embiid，於今年9月推出首款簽名鞋「UA EMBIID ONE」，就打破了向來中鋒不賣鞋的刻板印象，因此受到球迷的矚目。而這季，品牌再度推出Joel Embiid的第二款簽名鞋DRAFT NIGHT，利用「Please Stand By」電視訊號延遲畫面的鮮明色調融入設計，讓TPU支撐片及外底都有不同色塊，帶來視覺衝擊。而鞋後跟拉帶上的數字「３」是決定NBA選秀順序的乒乓球以及Embiid所代表的「第3順位」兩者結合而成；而且中筒的設計也給予高度支撐，因應前鋒與中鋒在進攻和籃板爭奪上所需的效能。

adidas+YEEZY QNTM Frozen Blue籃球鞋9,600元。圖／adidas Originals提供

推出新配色戰靴的還有adidas Originals與肯爺KANYE WEST合作的YEEZY系列鞋款，而且是會讓人耳目一新的冬日冰藍配色。鞋身以單絲編織網紗材質製成，提升穿著時的柔軟舒適度，同時覆蓋合成麂皮，完善腳趾保護度。YEEZY QNTM Frozen Blue鞋搭載adidas經典BOOST™技術全長緩震中底，有著半透明TPU支架環繞中底，加承人字型壓紋橡膠大底，豐富鞋款層次，更讓抗震體驗與腳感加乘。

UNDER ARMOUR Embiid One「DRAFT NIGHT」籃球鞋，配色靈感來自電視訊號延遲畫面。圖／UNDER ARMOUR提供