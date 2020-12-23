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經典又選擇多 年末送禮就挑愛馬仕香水節慶禮盒吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
潟湖花園香水禮盒，4,650元。圖／愛馬仕提供
潟湖花園香水禮盒，4,650元。圖／愛馬仕提供

歲末年終送禮有時讓人傷透腦筋，要能挑選到足夠表達心意又討對方歡喜的單品，其實不是件容易的事情。這時候從經典又具備代表性的品牌、品項下手準沒錯，特別是「組合式」的禮盒更能兼顧多元選擇性。愛馬仕（Hermès）推出香水節慶禮盒系列，把旗下五大風格香水組合以充滿想像力的圖樣禮盒點綴，從裡到外都讓人有種被寵愛著的幸福感。

這次的香水節慶禮盒系列分為五款，分別是Twilly Eau poivrée淡香精的愛馬仕絲意 ( Twilly d’Hermès ) 禮盒、藍色橘彩星光禮盒( Eau des Merveilles) 、愛馬仕大地香水禮盒( Terre d’Hermès) 和潟湖花園香水禮盒( Un Jardin sur la Lagune )和尼羅河花園香水禮盒( Un Jardin Sur Le Nil) ，分別都搭配同樣香調的保濕潤膚乳。

外盒圖樣是由Pierre Marie繪製的La Source de Pégase（飛馬座的源泉），描繪一匹從天際馳騁而來的駿馬擁有光芒四射的雙翅，馬蹄踢中地面，地上旋即噴出美妙絕倫的泉水，展現充滿想像力的熱鬧感，也象徵飛向嶄新冒險旅程的那股期待之情。

尼羅河花園香水禮盒，4,650元。圖／愛馬仕提供
尼羅河花園香水禮盒，4,650元。圖／愛馬仕提供
大地香水禮盒，4,600元。圖／愛馬仕提供
大地香水禮盒，4,600元。圖／愛馬仕提供
橘彩星光香水禮盒，5,750元。圖／愛馬仕提供
橘彩星光香水禮盒，5,750元。圖／愛馬仕提供
絲意淡香精禮盒，3,850元。圖／愛馬仕提供
絲意淡香精禮盒，3,850元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

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