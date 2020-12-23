經典又選擇多 年末送禮就挑愛馬仕香水節慶禮盒吧！

歲末年終送禮有時讓人傷透腦筋，要能挑選到足夠表達心意又討對方歡喜的單品，其實不是件容易的事情。這時候從經典又具備代表性的品牌、品項下手準沒錯，特別是「組合式」的禮盒更能兼顧多元選擇性。愛馬仕（Hermès）推出香水節慶禮盒系列，把旗下五大風格香水組合以充滿想像力的圖樣禮盒點綴，從裡到外都讓人有種被寵愛著的幸福感。

這次的香水節慶禮盒系列分為五款，分別是Twilly Eau poivrée淡香精的愛馬仕絲意 ( Twilly d’Hermès ) 禮盒、藍色橘彩星光禮盒( Eau des Merveilles) 、愛馬仕大地香水禮盒( Terre d’Hermès) 和潟湖花園香水禮盒( Un Jardin sur la Lagune )和尼羅河花園香水禮盒( Un Jardin Sur Le Nil) ，分別都搭配同樣香調的保濕潤膚乳。