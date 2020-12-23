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迎耶誕！7-11限時3天「CITY CAFE指定飲品第2杯半價」
迎接耶誕節，7-ELEVEN推出CITY系列指定飲品優惠，即日起至12月25日限定3天CITY CAFE全品項任選第2杯半價（不限冰熱，不含Espresso、精品及氮氣系列咖啡），冬季限定的CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶原價70元、優惠價49元， 即日起至12月29日還有現萃茶全品項可享第2杯半價優惠。OPEN POINT行動隨時取將於12月25日至12月28日推出限量優惠，包括CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY PRIMA精品熱美式咖啡與熱精品拿鐵同品項買5杯送5杯，CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、現萃茶熱日式蜜柚茶同品項買4杯送2杯等。
OPEN POINT行動隨時取12月25日至12月28日推出耶誕節限量優惠，CITY PRIMA精品熱美式咖啡買5送5、現省400元，CITY PRIMA精品熱拿鐵買5送5、現省450元，各限量3萬組；CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵買5送5、現省275元，限量5萬組；CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶買4送2、現萃茶熱日式蜜柚茶買4送2，各現省120元，各限量1萬組。上述限量優惠每一會員帳號每品項限購2組。
此外，7-ELEVEN自12月24日上午7點11分起至12月27日推出「愛．Sharing耶誕雙層文件夾」滿額贈活動，搭配節令推出紅、綠兩款設計，活動期間內消費滿199元即可免費獲得一款，隨機出貨不挑款，數量有限送完為止。
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