只有1天！頂呱呱「一斤雞」再復活 草莓飲第2杯半價

標榜高CP值的頂呱呱「一斤雞」再度復活！12月24日當天，頂呱呱將再次推出一日限定的「一斤雞」活動，600公克的經典原味雞塊，限時優惠180元。頂呱呱功夫茶也推出冬季限定的草莓飲品「第2杯半價」的優惠，同時旗下的Softbit舒芙蕾鬆餅，亦針對聖誕檔期，推出「買鬆餅送飲料」的慶祝活動。

「一斤雞」乃是頂呱呱不定時推出的快閃活動商品。每份一斤雞都是以經典原味雞塊為主，總重600公克，適合愛吃炸雞的民眾品嚐。原價258元，優惠價180元，限定於12月24日當日提供。另外購買一斤雞時出示頂呱呱APP畫面，還可享日式煎茶20元的加購優惠價。一斤雞採限量供應，每人限購2份。