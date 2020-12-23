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只有1天！頂呱呱「一斤雞」再復活 草莓飲第2杯半價

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
頂呱呱功夫茶針對草莓茶凍、草莓奶茶、奶蓋草莓沙沙等3款指定新品，推出「第2杯半價」的限時優惠。圖／頂呱呱提供
頂呱呱功夫茶針對草莓茶凍、草莓奶茶、奶蓋草莓沙沙等3款指定新品，推出「第2杯半價」的限時優惠。圖／頂呱呱提供

標榜高CP值的頂呱呱「一斤雞」再度復活！12月24日當天，頂呱呱將再次推出一日限定的「一斤雞」活動，600公克的經典原味雞塊，限時優惠180元。頂呱呱功夫茶也推出冬季限定的草莓飲品「第2杯半價」的優惠，同時旗下的Softbit舒芙蕾鬆餅，亦針對聖誕檔期，推出「買鬆餅送飲料」的慶祝活動。

「一斤雞」乃是頂呱呱不定時推出的快閃活動商品。每份一斤雞都是以經典原味雞塊為主，總重600公克，適合愛吃炸雞的民眾品嚐。原價258元，優惠價180元，限定於12月24日當日提供。另外購買一斤雞時出示頂呱呱APP畫面，還可享日式煎茶20元的加購優惠價。一斤雞採限量供應，每人限購2份。

12月24、25日，頂呱呱功夫茶針對草莓飲品推出優惠方案，包括草莓茶凍、草莓奶茶、奶蓋草莓沙沙等3款指定新品，每杯原價70～90元，均可享「第2杯半價」的優惠，限定同品項、同容量、同冷熱。同樣於12月24、25日，凡至Softbit舒芙蕾鬆餅購買指定的「波霸熔岩舒芙蕾」，還可免費贈送功夫紅茶拿鐵（L）1杯。

頂呱呱一斤雞，原價258元，優惠價180元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱一斤雞，原價258元，優惠價180元。圖／頂呱呱提供

頂呱呱

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