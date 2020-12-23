各限量15000盒限店販售！全家便利商店推「寶可夢、KAKAO FRIENDS口罩」

想要收集可愛口罩的粉絲快鎖定！全家便利商店將於12月28日起限量開賣4款寶可夢口罩、4款KAKAO FRIENDS口罩，各限量15,000盒，超萌的皮卡丘、卡比獸和KAKAO FRIENDS角色們搭配限定色彩，讓人每天都心情大好，每盒20片售價369元，皆為每盒一款、隨機出貨不可挑款。要注意的是，全家便利商店本次推出的寶可夢口罩、KAKAO FRIENDS口罩並非所有門市都有販售，數量依各店庫存為準，建議消費者可直接到店詢問。

全家便利商店12月28日限量開賣的寶可夢口罩系列首推黃色系的滿版皮卡丘款，皮卡丘有著不同的可愛表情，鮮豔逗趣的設計超吸睛；卡比獸有藍綠色系的大頭款和圓滾滾身形款等兩款；另外還有黑色系的梗鬼款。4款共限量15,000盒。