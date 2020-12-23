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很帥而且看上去很美！RICHARD MILLE的女力全盛時代

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
以「護身符」、「幸運符」為名的RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表，帶人重返迷幻高彩的1970年代。圖 / RICHARD MILLE提供。
以「護身符」、「幸運符」為名的RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表，帶人重返迷幻高彩的1970年代。圖 / RICHARD MILLE提供。

時代在轉變，女性該擁有什麼樣的人格特質？除了纖細和敏銳，自信、果敢、快節奏也逐漸成為時代女力的全新特質，打破刻板印象。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE原本就長期冠名贊助RICHARD MILLE Rallye des Princesses公主拉力賽，Richard Mille先生本人也從2018年起就擔任FIA耐力賽委員會主席。2020年新成軍的RICHARD MILLE車隊，罕見召募三位女性車手包含Tatiana Calderon、Sophia Floersch與RICHARD MILLE車隊隊長Katherine Legge，以全女性車手的特質，與FIA的Women in Motorsports委員會一同為女性賽車運動發聲，並在2020年多項賽事中全力以赴。

歐洲利曼系列賽第一場的Le Castellet 4小時耐力賽最先於法國時間2020年7月19日完成，RICHARD MILLE車隊最後取得LM P2組別排名第五的成績，小試身手；之後同系列賽第二至第五站，分別在2020年8月9日至2020年11月1日舉行，三位車手與車隊最後皆留下前10名的優秀成績。事實上，RICHARD MILLE的女性特質並不僅在賽道上高速奔馳，在RM 71-01腕表問世兩年後，RICHARD MILLE再度以「護身符」、「幸運符」為名，帶來推全新RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表。透過華麗、迷幻的寶石鑲嵌，掀起一波飽滿能量。十個版本皆限量七只，召喚出1970年代的豐沛狂喜情緒。

RICHARD MILLE創意和發展總監Cécile Guenat女士從1970年代中的太空、DISCO文化中得到靈感，並將閃亮的金銀絲布料、亮片、熱辣音浪與雀躍色彩，重組轉生。十款RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表共使用沙弗萊石、紫水晶、 鑽石、紅寶石和藍寶石、黑膽石、孔雀石、青金石...，最後組成名為BIANCA、CARMEN、DIANA、GLORIA、GRACE、JANE、JESSICA...共十款人格特質鮮明的高級珠寶設計。「她們」全數使用品牌自製CRMT1自動上鍊陀飛輪機芯，各自鑲嵌817到971顆不等、總重約4.95到5.79克拉不等的寶石，只為呈現最鮮明、律動的時髦風格。是頂級珠寶腕表，也像一枚華美、專屬的彩色幸運符，閃耀動人。

而RICHARD MILLE展現閃耀女力的同時，也沒忘記在美學與複雜機械上的前衛之路闊步向前，並在近日推出新款RM 65-01雙追針計時碼表。耗費五年時間研發的一體化機芯，是RICHARD MILLE與Vaucher Manufacture Fleurier耗時五年合作開發；5赫茲、每小時36,000次的高振頻可變慣性擺輪，讓機芯的計時碼表功能，可精確至1/10秒。機芯並具備六齒導柱輪結構和垂直耦合裝置，動力儲存約60小時。此外，腕表上鍊方式也由慣常的「旋轉」改為「按壓」：只需在八點鐘方向按鈕按壓125次，即可為機芯上滿發條，直觀、便利、效率。

不僅如此，腕表高彩的整體配置也將功能性與色彩相搭配，例如代表時間的小時、分鐘、小秒針以黃色標示，日期則以綠色顯示；計時碼表的計時秒針和積分盤則和橘色相連結，為區隔起見，追針指針則以藍色呈現；而機芯最重要的動力儲存則和紅色相連結，以提醒配戴者該為機芯上鏈了！腕表材質並有Carbon TPT®碳纖維與紅金搭配Carbon TPT®碳纖維兩種組合，其中Carbon TPT®碳纖維版本的台幣參考價則為919萬元，紅金款則暫無定價。

嚴格挑選的紫水晶、 鑽石、紅寶石和藍寶石、黑膽石、孔雀石、青金石...最後成為RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表的飽滿能量來源。圖 / RICHARD MILLE提供。
嚴格挑選的紫水晶、 鑽石、紅寶石和藍寶石、黑膽石、孔雀石、青金石...最後成為RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表的飽滿能量來源。圖 / RICHARD MILLE提供。
表殼側邊的按鈕以顏色區隔，例如紅色按鈕只要按壓125次，便能為機芯完整上鍊。圖 / RICHARD MILLE提供。
表殼側邊的按鈕以顏色區隔，例如紅色按鈕只要按壓125次，便能為機芯完整上鍊。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 71-02腕表（DIANA），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 71-02腕表（DIANA），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 65-01追針計時碼表，Carbon TPT®碳纖維版本的台幣參考價則為919萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 65-01追針計時碼表，Carbon TPT®碳纖維版本的台幣參考價則為919萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE原本就長期冠名贊助RICHARD MILLE Rallye des Princesses公主拉力賽，2020年新成軍的RICHARD MILLE車隊，以全女性車手的特質，為女性賽車運動發聲。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE原本就長期冠名贊助RICHARD MILLE Rallye des Princesses公主拉力賽，2020年新成軍的RICHARD MILLE車隊，以全女性車手的特質，為女性賽車運動發聲。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE創意和發展總監Cécile Guenat女士從1970年代中的太空、DISCO文化中得到靈感，並將閃亮的金銀絲布料、亮片、熱辣音浪與雀躍色彩，轉生為RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE創意和發展總監Cécile Guenat女士從1970年代中的太空、DISCO文化中得到靈感，並將閃亮的金銀絲布料、亮片、熱辣音浪與雀躍色彩，轉生為RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE的三位女性車手（由左至右）Tatiana Calderon、隊長Katherine Legge和Sophia Floersch。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE的三位女性車手（由左至右）Tatiana Calderon、隊長Katherine Legge和Sophia Floersch。圖 / RICHARD MILLE提供。
2020年的歐洲利曼系列賽從7至11月的五場賽事中，三位車手與車隊最後皆留下前10名的優秀成績。圖 / RICHARD MILLE提供。
2020年的歐洲利曼系列賽從7至11月的五場賽事中，三位車手與車隊最後皆留下前10名的優秀成績。圖 / RICHARD MILLE提供。

腕表 車手 珠寶

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