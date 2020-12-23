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噶瑪蘭威士忌該怎麼喝？你也可以這樣做

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「梨花似云」展現英倫風情。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「梨花似云」展現英倫風情。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國內喜歡噶瑪蘭威士忌的死忠粉絲不少，除了常見的純飲、加冰塊（On the rocks）以外，在年底親友歡聚的場合，也很適合製作成各式各樣的調酒，跟親朋好友分享。

與金車噶瑪蘭威士忌酒廠同樣座落在蘭陽平原上的寒沐酒吧，酒店的寒沐酒吧（MU BAR），創立之初即與金車噶瑪蘭威士忌酒廠合作，研發多款具在地風味的噶瑪蘭特色雞尾酒，值得眾多噶瑪蘭迷參考。

「MU Fashioned」是Old Fashioned的調和變奏曲。以台灣高山烏龍茶的醇厚香氣燻杯，用「噶瑪蘭山川首席」和「金車頂極指揮威士忌」調配，佐以鳳梨的酸甜，展現濃醇滑順口感。

「雲遊雪山」猶如漫步翠綠雪山。以「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌」與 「阿里山烏龍酸種」完美結合，享受如棉花糖般的雲朵，悠閒自在。

「山川之旅」展現台灣亞熱帶風情。融合木質香的「噶瑪蘭波本桶」與「山川首席單一麥芽威士忌」調配而成，並佐以鳳梨、柑橘展現熱帶水果的果香，漸層的彩虹色澤散發濃厚台灣風情。

「梨花似云」展現的是英倫風情。以「噶瑪蘭經典」和「英式琴酒」調配，清爽的在地果香結合英式玫瑰，輔以話梅鹽點綴瓶口，讓口感內斂而深層。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「雲遊雪山」猶如漫步翠綠雪山。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雲遊雪山」猶如漫步翠綠雪山。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「MU Fashioned」是Old Fashioned的調和變奏曲。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「MU Fashioned」是Old Fashioned的調和變奏曲。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「山川之旅」展現台灣亞熱帶風情。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「山川之旅」展現台灣亞熱帶風情。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭 鳳梨

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