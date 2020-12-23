全聯25日獨家開賣！新款潮系口罩、全火鍋新湯底在家吃

將於明年1月20日結束營業的「全火鍋」東區快閃店話題不斷，創意十足的「請支援收銀」系列週邊更是引爆搶買潮，為滿足消費者購買需求，「全火鍋」特別在2020年結束前，再重磅推出與康那香聯名獨家「康乃馨醫療口罩-黑色閃電（20片入）」，預計12月25日在部分門市陸續販售，每盒售價190元，卡友購買一盒再加贈120福利點，數量有限，售完為止。

今年全聯火鍋季除了由名廚聖凱師親自調配的「秘製黃金比例麻辣鍋火鍋湯底」於全台門市與「PXGo!全聯線上購」同步熱銷中之外，「全火鍋」快閃店日前新推出的「歐爸泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，也將於12月25日在全聯門市上架販售，優惠價皆為169元，跨年不用人擠人，在全聯就能買到跟「全火鍋」一樣口味的湯底，免排隊在家即能享受名店美味。與「全火鍋」店內同款的日本製「柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋」，目前也在「PXGo!全聯線上購」販售中，只要扣500福利點即享特惠價3,939元，線上預購4.7折，還可直接宅配到家。