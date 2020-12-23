Janet保養終極秘訣！邊淋浴能邊保養 自來水變美容水

懷孕倒數準備迎接第二胎的Janet謝怡芬，日前出席活動時，挺著7個月孕肚，肌膚狀況看起來更年輕，而她最近開始使用一款「美容花灑」，濾芯含有玻尿酸，只要用淋浴洗澡時，自來水經過濾芯後，會變成含有玻尿酸的美容水，幫助肌膚保濕，也是她近期維持肌膚狀況的秘訣。

Janet表示，家中有小朋友後，對於很多事情都會更重視，譬如説洗澡，她也用過微米氣泡花灑，透過比毛孔還細小的微米氣泡，能深度清潔，也讓肌膚保濕，特別適合小朋友的肌膚。

Caesar凱撒衛浴慶祝成立35周年，推出2款全新花灑，其中玻尿酸美容花灑，內有濾芯，含有玻尿酸、聚麩胺酸，能讓肌膚保濕，還有添加維他命C中和去除餘氯，讓肌膚維持良好狀況，而且該花灑還有3種出水設計，只有其中1種設計會釋放美容成分，讓全家人都能依照需求使用，平均1個月換一次濾芯。