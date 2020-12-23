快訊

不斷更新／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

拒簽預算「川普大撒幣」？疫情紓困的9000億美金之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Janet保養終極秘訣！邊淋浴能邊保養 自來水變美容水

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Janet保養的秘訣之一，就是使用花灑。圖／凱撒衛浴提供
Janet保養的秘訣之一，就是使用花灑。圖／凱撒衛浴提供

懷孕倒數準備迎接第二胎的Janet謝怡芬，日前出席活動時，挺著7個月孕肚，肌膚狀況看起來更年輕，而她最近開始使用一款「美容花灑」，濾芯含有玻尿酸，只要用淋浴洗澡時，自來水經過濾芯後，會變成含有玻尿酸的美容水，幫助肌膚保濕，也是她近期維持肌膚狀況的秘訣。

Janet表示，家中有小朋友後，對於很多事情都會更重視，譬如説洗澡，她也用過微米氣泡花灑，透過比毛孔還細小的微米氣泡，能深度清潔，也讓肌膚保濕，特別適合小朋友的肌膚。

Caesar凱撒衛浴慶祝成立35周年，推出2款全新花灑，其中玻尿酸美容花灑，內有濾芯，含有玻尿酸、聚麩胺酸，能讓肌膚保濕，還有添加維他命C中和去除餘氯，讓肌膚維持良好狀況，而且該花灑還有3種出水設計，只有其中1種設計會釋放美容成分，讓全家人都能依照需求使用，平均1個月換一次濾芯。

另款微米氣泡花灑，能釋放比毛孔還細小的微米氣泡，滲透到全身各個角落，同時帶負離子，能深層清潔帶走髒污，減少沐浴乳殘留，氣泡出水增加出水面積，更能省水。

Janet保養的秘訣之一，就是使用花灑。圖／凱撒衛浴提供
Janet保養的秘訣之一，就是使用花灑。圖／凱撒衛浴提供
凱撒衛浴慶祝35周年，董事長蕭俊祥（左）、總經理陳威志現身。圖／凱撒衛浴提供
凱撒衛浴慶祝35周年，董事長蕭俊祥（左）、總經理陳威志現身。圖／凱撒衛浴提供

沐浴 凱撒

延伸閱讀

「電音雙波」免挨刀逆轉歲月痕跡

雷射術後保養你做對了嗎？美肌加分關鍵在「修復」

顏值逆生長的完美提案！

日本興起「肺炎造假論」 男將公司消毒液換成自來水被炮轟

相關新聞

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

噶瑪蘭威士忌該怎麼喝？你也可以這樣做

國內喜歡噶瑪蘭威士忌的死忠粉絲不少，除了常見的純飲、加冰塊（On the rocks）以外，在年底親友歡聚的場合，也很適...

全聯25日獨家開賣！新款潮系口罩、全火鍋新湯底在家吃

將於明年1月20日結束營業的「全火鍋」東區快閃店話題不斷，創意十足的「請支援收銀」系列週邊更是引爆搶買潮，為滿足消費者購...

Janet保養終極秘訣！邊淋浴能邊保養 自來水變美容水

懷孕倒數準備迎接第二胎的Janet謝怡芬，日前出席活動時，挺著7個月孕肚，肌膚狀況看起來更年輕，而她最近開始使用一款「美...

PS遊戲機萬元有找 買Sony電視註冊送Xperia旗艦5G手機

還沒想好耶誕禮物要買什麼嗎？今年無法出國過耶誕，旅遊預算省下來更要對自己好一點！台灣索尼互動娛樂（SIET）即日起至20...

穿「紅、綠色」送板腱牛！湊一鍋4人同行再送松阪豬

隨著聖誕節與跨年時刻到來，連鎖鍋物「湊一鍋」自12月24日起，限時推出揪團活動，凡於活動期間內4人以上訂位用餐，就贈送「...

英倫典雅私宅格調 經典韻味烘襯新古典風格

Egerton Crescent這座私人住宅坐落於英國倫敦騎士橋（Knightsbridge）最優越的地段之一，樓高五層，總面積達4,090平方米...

木村心美、BLACKPINK Lisa拎CELINE「女神定番」款 迷你波士頓包也太可愛

在品牌代言人BLACKPINK Lisa的加持下，CELINE包款與服裝都成為炙手可熱的單品，也在節慶期間推出了全新的紅...

香港繽紛冬日「線上過佳節」！6大商場耶誕佈置總整理

耶誕佳節即將到來，香港濃厚的耶誕氣氛是許多旅客必要朝聖之地，今年受新冠肺炎疫情影響，無法親臨現場，香港旅遊發展局特別精選...

賀成交！PANERAI傳奇史特龍腕表 近600萬落槌寫驚奇

一個明星如何影響一個品牌的發展？源自義大利的沛納海（PANERAI），和當代動作巨星席維斯史特龍（Sylvester S...

陳庭妮「偽出國度假」網美照就靠Chloé 邵雨薇回眸甜笑的戀愛包款也是它

連日陰雨天的台北，讓陳庭妮有感而發寫下「時而升起的燦爛溫暖太陽撫慰了我們俱疲的身心」，在IG放上漫步陽光下的照片，坐在咖...

「共享工作咖啡廳」來了！後疫情新趨勢 單日體驗400

後疫情時代的新趨勢，咖啡廳成為工作區，也是共享空間。來自巴黎的多媒體公司成立的新品牌CENTRED，首度在台北市民生社區...

熱門新聞

紐籍機師染疫瞞「密切往來」台女讓PTT暴動 他：我也是受害者

染疫機師逛天母百貨 SOGO：今下午5點提早打烊消毒

吳德榮：下周跨年最強冷空氣到挑戰寒流 北部剩10度

這家速食店三倍券可找零！網：倒數一周要被擠兌了

周三全台有雨 周四冷空氣到 跨年恐迎入冬首波冷氣團

忙起來沒日沒夜！哪些生肖老闆是「超級工作狂」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。