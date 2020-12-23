PS遊戲機萬元有找 買Sony電視註冊送Xperia旗艦5G手機

還沒想好耶誕禮物要買什麼嗎？今年無法出國過耶誕，旅遊預算省下來更要對自己好一點！台灣索尼互動娛樂（SIET）即日起至2021年1月17日推出「PlayStation節日限時優惠」，還買不到PS5的玩家們，可以趁優惠先入手前代機種先解癮。PS4 Pro 1TB主機內含2支DUALSHOCK 4的同梱組合直降3,000元，祭出9,980元的超值價；指定PS4「MEGA PACK」同梱組，則以優惠價7,980元發售；PS VR豪華全配包和攝影機同梱組也推出2,000元折扣，萬元有找；精選PS4遊戲《The Last of UsTM Part II》亦以優惠價890元發售。優惠適用於全台PlayStation特約經銷商，優惠商品數量有限，售完即止。另外，即日起至2021年1月5日，PS Store精選數位版遊戲還有低至2折的超殺優惠同步推出。

Sony Taiwan也推出年終感謝祭，即日起至2021年2月21日止盛大登場，多款影音產品推出驚喜好禮回饋與限定優惠價，不論是居家生活或是外出隨行都能滿足影音需求。活動期間凡選購BRAVIA旗艦級KD-85Z8H 8K和KD-77A9G 4K OLED電視，註冊即可擁有Xperia 1 II 5G智慧手機，購買其他精選機種亦可獲得百貨量販電子券或便利商店虛擬商品卡等好康回饋；Sony Taiwan同步提出超值影音升級提案，只要購買任一BRAVIA機種，可以最高折5,000元的優惠加購單件式環繞音響，打造全套高品質視聽環境。此外，最強口袋隨身機RX100VII首度限時回饋降價5,000元，入手年度熱門輕影音數位相機ZV-1和專業攝影Alpha系列指定機種，則享有註冊並上傳購買憑證即送豐富實用原廠配件，另有多款專業鏡頭折價回饋。優惠期間Sony旗艦真無線降噪耳機WF-1000XM3也祭出限時價5,990元。