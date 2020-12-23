快訊

不斷更新／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

拒簽預算「川普大撒幣」？疫情紓困的9000億美金之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PS遊戲機萬元有找 買Sony電視註冊送Xperia旗艦5G手機

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
年末正是慰勞自己的大好時機，購買EOS 90D與EF-S 18-135mm IS USM鏡組即贈送EF 50mm F1.8 STM鏡頭，兩顆鏡頭一次擁有。圖／Canon提供
年末正是慰勞自己的大好時機，購買EOS 90D與EF-S 18-135mm IS USM鏡組即贈送EF 50mm F1.8 STM鏡頭，兩顆鏡頭一次擁有。圖／Canon提供

還沒想好耶誕禮物要買什麼嗎？今年無法出國過耶誕，旅遊預算省下來更要對自己好一點！台灣索尼互動娛樂（SIET）即日起至2021年1月17日推出「PlayStation節日限時優惠」，還買不到PS5的玩家們，可以趁優惠先入手前代機種先解癮。PS4 Pro 1TB主機內含2支DUALSHOCK 4的同梱組合直降3,000元，祭出9,980元的超值價；指定PS4「MEGA PACK」同梱組，則以優惠價7,980元發售；PS VR豪華全配包和攝影機同梱組也推出2,000元折扣，萬元有找；精選PS4遊戲《The Last of UsTM Part II》亦以優惠價890元發售。優惠適用於全台PlayStation特約經銷商，優惠商品數量有限，售完即止。另外，即日起至2021年1月5日，PS Store精選數位版遊戲還有低至2折的超殺優惠同步推出。

Sony Taiwan也推出年終感謝祭，即日起至2021年2月21日止盛大登場，多款影音產品推出驚喜好禮回饋與限定優惠價，不論是居家生活或是外出隨行都能滿足影音需求。活動期間凡選購BRAVIA旗艦級KD-85Z8H 8K和KD-77A9G 4K OLED電視，註冊即可擁有Xperia 1 II 5G智慧手機，購買其他精選機種亦可獲得百貨量販電子券或便利商店虛擬商品卡等好康回饋；Sony Taiwan同步提出超值影音升級提案，只要購買任一BRAVIA機種，可以最高折5,000元的優惠加購單件式環繞音響，打造全套高品質視聽環境。此外，最強口袋隨身機RX100VII首度限時回饋降價5,000元，入手年度熱門輕影音數位相機ZV-1和專業攝影Alpha系列指定機種，則享有註冊並上傳購買憑證即送豐富實用原廠配件，另有多款專業鏡頭折價回饋。優惠期間Sony旗艦真無線降噪耳機WF-1000XM3也祭出限時價5,990元。

Canon則是推出「年終有禮 感謝有你」促銷活動，即日起至12月31日止，推出多款相機、鏡頭、印表機實用好禮優惠。振興2.0加碼方案活動，凡購買指定機種印表機，最高送千元7-ELEVEN禮券；結合科技與手作生活的Canon PIXMA TS8370多功能相片複合機，則是加送20張相紙和指甲貼紙乙包；走到哪印到哪的Canon iNSPiC拍可印系列，買再送收納包、精美禮盒等好禮。另外，購買熱銷單品EOS 90D、全片幅無反超人氣相機EOS RP、EOS R、影音拍攝神機Powershot G7X Mark III和輕巧便攜的EOS M6 Mark II，即可獲得Canon原廠快拆背帶、原廠電池或郵政禮券等好禮。購買EOS 90D與EF-S 18-135mm IS USM鏡組更是贈送EF 50mm f/1.8 STM鏡頭，兩顆鏡頭一次擁有。Canon「年終有禮 鏡享優惠」針對RF大三元鏡頭、大光圈定焦鏡與大光圈變焦鏡，更推出購買即贈收藏家AD-51P防潮箱和1,000元郵政禮券的超實用優惠。

活動期間購買Sony BRAVIA精選機種，註冊即有機會可獲得Xperia手機、百貨量販電子券或便利商店虛擬商品卡等好康回饋。圖／Sony Taiwan提供
活動期間購買Sony BRAVIA精選機種，註冊即有機會可獲得Xperia手機、百貨量販電子券或便利商店虛擬商品卡等好康回饋。圖／Sony Taiwan提供
Canon iNSPiC ZV123A拍可印相機，買即贈限量宇宙人造型收納包。圖／Canon提供
Canon iNSPiC ZV123A拍可印相機，買即贈限量宇宙人造型收納包。圖／Canon提供
Sony旗艦級主動式降噪真無線耳機WF-1000XM3，活動期間現省1,500元，只需5,990元就可輕鬆入手享受隨身高音質饗宴。圖／Sony Taiwan提供
Sony旗艦級主動式降噪真無線耳機WF-1000XM3，活動期間現省1,500元，只需5,990元就可輕鬆入手享受隨身高音質饗宴。圖／Sony Taiwan提供
PS4 Pro 1TB主機內含兩支DUALSHOCK 4同梱組，現降3,000元，優惠價9,980元。圖／SIET提供
PS4 Pro 1TB主機內含兩支DUALSHOCK 4同梱組，現降3,000元，優惠價9,980元。圖／SIET提供

禮券 便利商店

延伸閱讀

iPhone 12系列熱賣！ 蘋果拿下台灣11月逾半江山

Reno 5 Pro+即將揭曉！透過Sony新款感光元件提升影片拍攝亮度、清晰度

為何Sony股價睽違20年首度破萬？看PS5黃牛猖狂就知道

微軟、Sony與任天堂合作打造更健全的遊戲遊玩環境

相關新聞

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

全聯25日獨家開賣！新款潮系口罩、全火鍋新湯底在家吃

將於明年1月20日結束營業的「全火鍋」東區快閃店話題不斷，創意十足的「請支援收銀」系列週邊更是引爆搶買潮，為滿足消費者購...

Janet保養終極秘訣！邊淋浴能邊保養 自來水變美容水

懷孕倒數準備迎接第二胎的Janet謝怡芬，日前出席活動時，挺著7個月孕肚，肌膚狀況看起來更年輕，而她最近開始使用一款「美...

PS遊戲機萬元有找 買Sony電視註冊送Xperia旗艦5G手機

還沒想好耶誕禮物要買什麼嗎？今年無法出國過耶誕，旅遊預算省下來更要對自己好一點！台灣索尼互動娛樂（SIET）即日起至20...

穿「紅、綠色」送板腱牛！湊一鍋4人同行再送松阪豬

隨著聖誕節與跨年時刻到來，連鎖鍋物「湊一鍋」自12月24日起，限時推出揪團活動，凡於活動期間內4人以上訂位用餐，就贈送「...

英倫典雅私宅格調 經典韻味烘襯新古典風格

Egerton Crescent這座私人住宅坐落於英國倫敦騎士橋（Knightsbridge）最優越的地段之一，樓高五層，總面積達4,090平方米...

木村心美、BLACKPINK Lisa拎CELINE「女神定番」款 迷你波士頓包也太可愛

在品牌代言人BLACKPINK Lisa的加持下，CELINE包款與服裝都成為炙手可熱的單品，也在節慶期間推出了全新的紅...

香港繽紛冬日「線上過佳節」！6大商場耶誕佈置總整理

耶誕佳節即將到來，香港濃厚的耶誕氣氛是許多旅客必要朝聖之地，今年受新冠肺炎疫情影響，無法親臨現場，香港旅遊發展局特別精選...

賀成交！PANERAI傳奇史特龍腕表 近600萬落槌寫驚奇

一個明星如何影響一個品牌的發展？源自義大利的沛納海（PANERAI），和當代動作巨星席維斯史特龍（Sylvester S...

陳庭妮「偽出國度假」網美照就靠Chloé 邵雨薇回眸甜笑的戀愛包款也是它

連日陰雨天的台北，讓陳庭妮有感而發寫下「時而升起的燦爛溫暖太陽撫慰了我們俱疲的身心」，在IG放上漫步陽光下的照片，坐在咖...

「共享工作咖啡廳」來了！後疫情新趨勢 單日體驗400

後疫情時代的新趨勢，咖啡廳成為工作區，也是共享空間。來自巴黎的多媒體公司成立的新品牌CENTRED，首度在台北市民生社區...

極炙鮮美 岩燒日料 讓感情提味更加溫

天冷想多點溫暖，王品集團旗下的「藝奇」，12月起，推出全新菜單模式，分別為經典、極上套餐，300度高溫炙燒，讓胃都暖和了，加上海陸鮮味更多元豐富。12月下旬，高雄夢時代店將以全新空間與品牌新視覺亮相，歡迎呼朋引伴到ikki品味極炙鮮美，享受盛情款待食藝美與優雅尊寵的服務。

熱門新聞

紐籍機師染疫瞞「密切往來」台女讓PTT暴動 他：我也是受害者

染疫機師逛天母百貨 SOGO：今下午5點提早打烊消毒

吳德榮：下周跨年最強冷空氣到挑戰寒流 北部剩10度

這家速食店三倍券可找零！網：倒數一周要被擠兌了

周三全台有雨 周四冷空氣到 跨年恐迎入冬首波冷氣團

忙起來沒日沒夜！哪些生肖老闆是「超級工作狂」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。