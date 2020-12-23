穿「紅、綠色」送板腱牛！湊一鍋4人同行再送松阪豬

隨著聖誕節與跨年時刻到來，連鎖鍋物「湊一鍋」自12月24日起，限時推出揪團活動，凡於活動期間內4人以上訂位用餐，就贈送「松阪豬」1盤；另外聖誕節期間，穿著「紅色」或「綠色」上衣，即可加贈「板腱牛」1盤。

創立於2018年的湊一鍋，將亞洲料理延伸成特色鍋物，提供有川味麻辣、泰式酸辣、日式昆布、泰式綠咖哩等多種湯頭，並搭配時蔬、海鮮、肉盤上桌，目前在台北市區共計有2間門市。湯頭中的「川味麻辣鍋」，選用數十種藥材與香料熬煮，並添加特製麻辣醬，以及朝天椒、燈籠椒等辛香料，為店內的招牌。除了單點食材外，湊一鍋也提供有多項組合套餐，其中「經典雙人海鮮套餐」，內含雪花牛、噶瑪蘭梅花豬、干貝、白蝦等海陸食材，雙人價1,490元。