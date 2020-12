木村心美、BLACKPINK Lisa拎CELINE「女神定番」款 迷你波士頓包也太可愛

在品牌代言人BLACKPINK Lisa的加持下,CELINE包款與服裝都成為炙手可熱的單品,也在節慶期間推出了全新的紅、黑刺繡款,以品牌極受歡迎的Triomphe系列輪廓為主,木村光希(Kōki,)也拎上俐落的側背包,搭襯皮衣展現帥氣品味。

CELINE Triomphe系列有「女神定番款」的美譽,輪廓簡約、百搭實用,卡莉克勞斯、韓星Jessica、孫芸芸都曾選搭此系列手袋,因應耶誕新年期間的假日系列則推出刺繡款式,以凱旋門Triomphe的標誌做為祈願幸福的靈感,藝術創意總監Hedi Slimane運用嶄新的設計視角,型塑1972年推出的Triomphe凱旋門鎖鏈印花,結合Embroidery高級織布系列的紅色、黑色刺繡針線及皮革飾邊,搭配出鮮明色彩,在包款上勾勒立體浮雕的視覺效果,既有七○年代的雅致復古,也表現新潮氣息。