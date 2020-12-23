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木村心美、BLACKPINK Lisa拎CELINE「女神定番」款 迷你波士頓包也太可愛

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
木村光希和BLACKPINK Lisa都詮釋了CELINE Triomphe系列包款。圖／取自IG
木村光希和BLACKPINK Lisa都詮釋了CELINE Triomphe系列包款。圖／取自IG

品牌代言人BLACKPINK Lisa的加持下，CELINE包款與服裝都成為炙手可熱的單品，也在節慶期間推出了全新的紅、黑刺繡款，以品牌極受歡迎的Triomphe系列輪廓為主，木村光希（Kōki,）也拎上俐落的側背包，搭襯皮衣展現帥氣品味。

CELINE Triomphe系列有「女神定番款」的美譽，輪廓簡約、百搭實用，卡莉克勞斯、韓星Jessica、孫芸芸都曾選搭此系列手袋，因應耶誕新年期間的假日系列則推出刺繡款式，以凱旋門Triomphe的標誌做為祈願幸福的靈感，藝術創意總監Hedi Slimane運用嶄新的設計視角，型塑1972年推出的Triomphe凱旋門鎖鏈印花，結合Embroidery高級織布系列的紅色、黑色刺繡針線及皮革飾邊，搭配出鮮明色彩，在包款上勾勒立體浮雕的視覺效果，既有七○年代的雅致復古，也表現新潮氣息。

BLACKPINK Lisa在IG即多次放上Triomphe系列的穿搭照，她的鍊帶側背包上有Jisoo送她的LINE FRIENDS Lisa吊飾，以撞名Lisa作為幽默點綴；此外，她選搭節慶系列的托特包款，再度襯出她的纖瘦大長腿。木村光希則是在木村心美的掌鏡下，將Triomphe節慶系列詮釋出冷冽帥氣的風貌，造型成熟卻保有她的清新甜美。

Maillon Triomphe經典凱旋門釦紅白布料肩背包，72,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Maillon Triomphe經典凱旋門釦紅白布料肩背包，72,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa詮釋CELINE Triomphe系列，懸掛Jisoo送她的超萌LINE FRIENDS Lisa吊飾。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa詮釋CELINE Triomphe系列，懸掛Jisoo送她的超萌LINE FRIENDS Lisa吊飾。圖／取自IG
Triomphe Embroidery紅色經典老花迷你波士頓包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Embroidery紅色經典老花迷你波士頓包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Embroidery紅色經典老花小型圓盒包，94,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Embroidery紅色經典老花小型圓盒包，94,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
木村光希詮釋黑色刺繡款CELINE Triomphe系列側背包。圖／取自IG
木村光希詮釋黑色刺繡款CELINE Triomphe系列側背包。圖／取自IG
木村光希詮釋黑色刺繡款CELINE Triomphe系列側背包。圖／取自IG
木村光希詮釋黑色刺繡款CELINE Triomphe系列側背包。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa詮釋CELINE Triomphe系列，懸掛Jisoo送她的超萌LINE FRIENDS Lisa吊飾。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa詮釋CELINE Triomphe系列，懸掛Jisoo送她的超萌LINE FRIENDS Lisa吊飾。圖／取自IG
Triomphe Embroidery紅色經典老花圓形肩背包，28,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Embroidery紅色經典老花圓形肩背包，28,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Embroidery黑色經典老花袖珍水桶包，34,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Embroidery黑色經典老花袖珍水桶包，34,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Embroidery黑色經典老花皮夾，21,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Embroidery黑色經典老花皮夾，21,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa手拎黑色刺繡款CELINE Triomphe系列托特包。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa手拎黑色刺繡款CELINE Triomphe系列托特包。圖／取自IG

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