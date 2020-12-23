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木村心美、BLACKPINK Lisa拎CELINE「女神定番」款 迷你波士頓包也太可愛
在品牌代言人BLACKPINK Lisa的加持下，CELINE包款與服裝都成為炙手可熱的單品，也在節慶期間推出了全新的紅、黑刺繡款，以品牌極受歡迎的Triomphe系列輪廓為主，木村光希（Kōki,）也拎上俐落的側背包，搭襯皮衣展現帥氣品味。
CELINE Triomphe系列有「女神定番款」的美譽，輪廓簡約、百搭實用，卡莉克勞斯、韓星Jessica、孫芸芸都曾選搭此系列手袋，因應耶誕新年期間的假日系列則推出刺繡款式，以凱旋門Triomphe的標誌做為祈願幸福的靈感，藝術創意總監Hedi Slimane運用嶄新的設計視角，型塑1972年推出的Triomphe凱旋門鎖鏈印花，結合Embroidery高級織布系列的紅色、黑色刺繡針線及皮革飾邊，搭配出鮮明色彩，在包款上勾勒立體浮雕的視覺效果，既有七○年代的雅致復古，也表現新潮氣息。
BLACKPINK Lisa在IG即多次放上Triomphe系列的穿搭照，她的鍊帶側背包上有Jisoo送她的LINE FRIENDS Lisa吊飾，以撞名Lisa作為幽默點綴；此外，她選搭節慶系列的托特包款，再度襯出她的纖瘦大長腿。木村光希則是在木村心美的掌鏡下，將Triomphe節慶系列詮釋出冷冽帥氣的風貌，造型成熟卻保有她的清新甜美。
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