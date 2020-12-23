香港繽紛冬日「線上過佳節」！6大商場耶誕佈置總整理

耶誕佳節即將到來，香港濃厚的耶誕氣氛是許多旅客必要朝聖之地，今年受新冠肺炎疫情影響，無法親臨現場，香港旅遊發展局特別精選香港6大必看耶誕景點美照，稍解旅客遺憾。此外，也首度推出「耶誕小鎮虛擬之旅」，不僅與插畫家合作獻上耶誕新年應景貼圖讓民眾免費下載，還推出線上影片教學各種耶誕手作飾品。

旅遊平台KKday也首次在海外市場推出「雲旅遊」，首個行程就結合香港耶誕推出「尖沙咀五光十色徒步之旅」，由專屬導遊帶領旅客透過連線同步感受璀璨燈飾妝點的奇幻香港。

香港耶誕小鎮虛擬之旅有系列節目，首先由香港知名英語教學製作人「蕭叔叔」導覽整座小鎮，建議台灣旅客可選擇英文版和孩子一起聆聽，還可以用英文學習耶誕故事。小鎮內除了有5種耶聖誕應景的WhatsApp貼圖供免費下載，還可以漫步到「奇妙手作大街」瀏覽教學短片，學習製作耶誕手工藝品，包括立體耶誕卡、耶誕花環、黏土甜甜圈及耶誕燭台；點進耶誕音樂小屋，還能收聽港星特別錄製的耶誕歌曲。香港耶誕小鎮虛擬之旅連結 : https://hkwfvirtualtour.com/。

旅遊平台KKday搭上香港耶誕期間，首次推出線上版「尖沙咀五光十色徒步之旅」虛擬行程。1小時的行程從香港太空館啟程，首站來到華麗璀璨的半島酒店，再到1881拜訪超萌北極熊家族，之後沿著維多利亞港漫步，途經尖沙咀鐘樓、星光大道等美麗燈飾，最後在尖東的美麗燈海劃下句點。費用一人755元，3人即可成團。可參考網頁：https://www.kkday.com/zh-tw/product/114091。

至於線上朝聖香港，今年則有最「靚」的耶誕燈飾6大主題商場總整理。

1.北極熊家族陪你慶耶誕─1881

1881百年古蹟廣場化身異地雪之城，廣場中央放置高達8公尺的耶誕樹與5公尺巨型北極熊，四周也遍佈大大小小的Q萌北極熊，讓遊客們彷彿來到遙遠的北極國度，在百年古蹟襯托下一同迎接白色耶誕節的到來。

2.慈善耶誕市集─置地廣場

置地廣場今年以慈善耶誕市集為主題，在夢幻大雪人和聖誕樹的襯托下，推出12隻各具風格的北極小熊舉行慈善拍賣，邀請大家在這團圓特別的時節，不忘分享愛心、善意讓大家都能有個溫暖的耶誕。

3.全球首個AI蝴蝶光影藝術裝置─利東街

今年灣仔「利東街」推出全球首個大型AI蝴蝶光影藝術裝置「Butterflies of Hope」，裝置由一群最高達7公尺的巨型教堂玻璃蝴蝶及超過350隻彩繪玻璃蝴蝶組成，懸掛於利東街中庭及整條林蔭大道。日間蝴蝶的彩色和彩繪玻璃會根據日照軌跡把光線反射並折射到地上及牆面，夜間蝴蝶由人工智能AI控制，配合特選的節日音樂呈現獨一無二的音樂燈光節目，絢爛奪目的繽紛色彩，是網美、情侶約會打卡的第一首選。

4.耶誕創意文化之旅─ K11 MUSEA

風靡全球各地的《Globoscope》，在今年冬天登陸香港 K11MUSEA，超過 170個同步發光的小圓球組成，將大自然與光影合而為一，一顆顆發亮的小圓球成為組成風景畫的元素，隨著光影閃動，帶來一場戶外聖誕創意文化之旅。

5.Christmas Every Day─海港城

每年耶誕節，海港城為增添節日氣氛都會以不同主題打造大型的耶誕裝飾及舉辦一系列活動，今年除了「巨型耶誕熊仔玩具店」、「耶誕燈飾花園」及「耶誕營火會」等華麗繽紛的打卡點外，海外朋友還可於網上欣賞耶誕裝置，並在「實景節日佈置虛擬打卡」，當中更有聖誕老人現身之場景，大家可將自己與摯愛好友的照片貼到背景上，並分享到社交網站。(活動網站：http://xmas.harbourcity.com.hk/)

6.尖東耶誕燈飾20208萬2千顆LED燈幕牆＋漫天燈海