賀成交！PANERAI傳奇史特龍腕表 近600萬落槌寫驚奇

一個明星如何影響一個品牌的發展？源自義大利的沛納海（PANERAI），和當代動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）的因緣甚深。而原本史特龍曾在電影「十萬火急（Daylight , 1996）」中配戴的沛納海腕表Luminor PAM5218-201/A （Lot.47），便在12月初於

紐約富藝斯（Phillips）所舉辦「Racing Pulse」鐘表拍賣會上，不到五分鐘以21萬4,200美元（折合台幣約594萬元）成交。

相傳史特龍原就是PANERAI鐵粉，甚至在一次私人場合自己訂製了數百只腕表贈送給其親朋好友，而其中一位貴賓正是擁有江詩丹頓（Vacheron Constantin）、朗格（a.lange & sohne）、積家（Jaeger-LeCoultre）等品牌的歷峰集團（Richemont）高層，最後促成歷峰集團收購沛納海，展開日後品牌邁向高級運動表、改寫眾多傳奇的起點。