聽新聞
test
0:00 / 0:00
賀成交！PANERAI傳奇史特龍腕表 近600萬落槌寫驚奇
一個明星如何影響一個品牌的發展？源自義大利的沛納海（PANERAI），和當代動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）的因緣甚深。而原本史特龍曾在電影「十萬火急（Daylight , 1996）」中配戴的沛納海腕表Luminor PAM5218-201/A （Lot.47），便在12月初於
紐約富藝斯（Phillips）所舉辦「Racing Pulse」鐘表拍賣會上，不到五分鐘以21萬4,200美元（折合台幣約594萬元）成交。
相傳史特龍原就是PANERAI鐵粉，甚至在一次私人場合自己訂製了數百只腕表贈送給其親朋好友，而其中一位貴賓正是擁有江詩丹頓（Vacheron Constantin）、朗格（a.lange & sohne）、積家（Jaeger-LeCoultre）等品牌的歷峰集團（Richemont）高層，最後促成歷峰集團收購沛納海，展開日後品牌邁向高級運動表、改寫眾多傳奇的起點。
該次紐約拍賣會上另成功拍出兩枚沛納海LAB-ID的重要作品：一枚是初代LAB-ID PAM700腕表（Lot.45），並具有前所未見地50年國際保固、全球限量50只，2017年推出時訂價約160多萬，今年則以69,300美元（折合台幣約192萬元）落槌；另一款Luminor LAB-ID PAM1700腕表則是今年2020最新款式，是為慶祝Luminor系列誕生70周年而推出，訂價約70,000美金、折合台幣約194萬元，最終則由一位私人藏家以81,900美元、折合台幣約227萬的成交價，將這只全球限量70只、編號01的作品收入。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言