聽新聞
test
0:00 / 0:00

賀成交！PANERAI傳奇史特龍腕表 近600萬落槌寫驚奇

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
2017年推出的PAM由於超長的50年保固，加上是LAB-ID系列的初代作，對收藏家、PANERAI都有重要意義。圖 / PANERAI提供。
2017年推出的PAM由於超長的50年保固，加上是LAB-ID系列的初代作，對收藏家、PANERAI都有重要意義。圖 / PANERAI提供。

一個明星如何影響一個品牌的發展？源自義大利的沛納海（PANERAI），和當代動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）的因緣甚深。而原本史特龍曾在電影「十萬火急（Daylight , 1996）」中配戴的沛納海腕表Luminor PAM5218-201/A （Lot.47），便在12月初於

紐約富藝斯（Phillips）所舉辦「Racing Pulse」鐘表拍賣會上，不到五分鐘以21萬4,200美元（折合台幣約594萬元）成交。

相傳史特龍原就是PANERAI鐵粉，甚至在一次私人場合自己訂製了數百只腕表贈送給其親朋好友，而其中一位貴賓正是擁有江詩丹頓（Vacheron Constantin）、朗格（a.lange & sohne）、積家（Jaeger-LeCoultre）等品牌的歷峰集團（Richemont）高層，最後促成歷峰集團收購沛納海，展開日後品牌邁向高級運動表、改寫眾多傳奇的起點。

該次紐約拍賣會上另成功拍出兩枚沛納海LAB-ID的重要作品：一枚是初代LAB-ID PAM700腕表（Lot.45），並具有前所未見地50年國際保固、全球限量50只，2017年推出時訂價約160多萬，今年則以69,300美元（折合台幣約192萬元）落槌；另一款Luminor LAB-ID PAM1700腕表則是今年2020最新款式，是為慶祝Luminor系列誕生70周年而推出，訂價約70,000美金、折合台幣約194萬元，最終則由一位私人藏家以81,900美元、折合台幣約227萬的成交價，將這只全球限量70只、編號01的作品收入。

1996年的「十萬火急」，由於史特龍配戴的手表，成為腕表愛好者的另類熱議名作。圖 / PANERAI提供。
1996年的「十萬火急」，由於史特龍配戴的手表，成為腕表愛好者的另類熱議名作。圖 / PANERAI提供。
由席維斯史特龍（Sylvester Stallone）委託拍賣的這只PAM5218-201/A Luminor，曾由史特龍在電影「十萬火急」中配戴。圖 / PANERAI提供。
由席維斯史特龍（Sylvester Stallone）委託拍賣的這只PAM5218-201/A Luminor，曾由史特龍在電影「十萬火急」中配戴。圖 / PANERAI提供。
編號46的拍品Luminor LAB-ID系列PAM1700腕表，是為紀念Luminor系列70周年的紀念作，全球限量70只、保固70年，最終以81,900美元、折合台幣約227萬的成交落槌。圖 / PANERAI提供。
編號46的拍品Luminor LAB-ID系列PAM1700腕表，是為紀念Luminor系列70周年的紀念作，全球限量70只、保固70年，最終以81,900美元、折合台幣約227萬的成交落槌。圖 / PANERAI提供。

腕表 品牌 拍賣會

延伸閱讀

BLACKPINK Jisoo登封拍時尚大片「表」現卡地亞

金高銀讓萌呆瀏海變時尚了！登時尚雜誌大秀香奈兒

英雄紅！RADO 101概念店改裝亮相「鋼鐵紅」新色來助陣

底片機當靈感太促咪 設計風手表大玩時間轉轉樂！

相關新聞

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

木村心美、BLACKPINK Lisa 限定版CELINE女神定番款

在品牌代言人BLACKPINK Lisa的加持下，CELINE包款與服裝都成為炙手可熱的單品，也在節慶期間推出了全新的紅...

香港繽紛冬日「線上過佳節」！6大商場耶誕佈置總整理

耶誕佳節即將到來，香港濃厚的耶誕氣氛是許多旅客必要朝聖之地，今年受新冠肺炎疫情影響，無法親臨現場，香港旅遊發展局特別精選...

賀成交！PANERAI傳奇史特龍腕表 近600萬落槌寫驚奇

一個明星如何影響一個品牌的發展？源自義大利的沛納海（PANERAI），和當代動作巨星席維斯史特龍（Sylvester S...

陳庭妮「偽出國度假」網美照就靠Chloé 邵雨薇回眸甜笑的戀愛包款也是它

連日陰雨天的台北，讓陳庭妮有感而發寫下「時而升起的燦爛溫暖太陽撫慰了我們俱疲的身心」，在IG放上漫步陽光下的照片，坐在咖...

「共享工作咖啡廳」來了！後疫情新趨勢 單日體驗400

後疫情時代的新趨勢，咖啡廳成為工作區，也是共享空間。來自巴黎的多媒體公司成立的新品牌CENTRED，首度在台北市民生社區...

極炙鮮美 岩燒日料 讓感情提味更加溫

天冷想多點溫暖，王品集團旗下的「藝奇」，12月起，推出全新菜單模式，分別為經典、極上套餐，300度高溫炙燒，讓胃都暖和了，加上海陸鮮味更多元豐富。12月下旬，高雄夢時代店將以全新空間與品牌新視覺亮相，歡迎呼朋引伴到ikki品味極炙鮮美，享受盛情款待食藝美與優雅尊寵的服務。

搶購口罩再現 聚隆關係企業聚茂推台灣百岳系列口罩

台灣本土廠商聚茂生技公司設計一系列以台灣百岳為主題的口罩，跳脫以往的制式包裝，將百岳口罩裝入精美信封，不但很吸引山友，也...

主打神秘魔幻的氣味 選品店CLUB DESIGNER首度推出自有品牌香氛蠟燭

選品店CLUB DESIGNER與P.SEVEN創辦人暨社長潘雨晴共同設計，推出品牌標誌香氛蠟燭，讓所有到店消費的人都可...

MUJI 40年 以無印思維創造生活風格

當「無印生活」成為喧鬧世界裡的一抹清靜風格時，無印良品Muji在7500支商品背後，是有著對於「文明vs文化」的深刻思辨，實踐在實用性、減法美學與物的本質上，為懂得的那10%知音提供生活提案...

吃得到血腸！「高麗園」首度插旗宜蘭 打卡抽餐券

兩班家韓式餐飲集團旗下的韓式銅盤烤肉「高麗園」首度插旗宜蘭，入駐宜蘭新月廣場。店內除了提供銅盤烤肉、石鍋拌飯等韓式料理之...

寫下專屬的人生故事！萬寶龍新女香以作家為靈感

每個女人，都有自己專屬的人生故事，德國百年書寫世家品牌萬寶龍MONTBLANC，推出全新女香「Signature永恆之名...

熱門新聞

紐籍機師染疫瞞「密切往來」台女讓PTT暴動 他：我也是受害者

染疫機師逛天母百貨 SOGO：今下午5點提早打烊消毒

吳德榮：下周跨年最強冷空氣到挑戰寒流 北部剩10度

這家速食店三倍券可找零！網：倒數一周要被擠兌了

周三全台有雨 周四冷空氣到 跨年恐迎入冬首波冷氣團

染疫機師逛好市多南崁店 業者：已消毒、進場需戴口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。