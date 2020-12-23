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陳庭妮「偽出國度假」網美照就靠Chloé 邵雨薇回眸甜笑的戀愛包款也是它
連日陰雨天的台北，讓陳庭妮有感而發寫下「時而升起的燦爛溫暖太陽撫慰了我們俱疲的身心」，在IG放上漫步陽光下的照片，坐在咖啡館外的悠閒情境，更營造了偽出國旅行的慵懶，而她配襯率性的Chloé Darryl包款系列，作為抒發慢生活的造型。
Chloé Darryl在今年春夏推出，以品牌見長的波西米亞風格打造，邵雨薇、林映唯不約而同以寬褲造型搭配，展現當代女孩的俐落自信；戀愛中的邵雨薇更是回頭甜笑，搭出甜蜜好心情。近期Darryl包款推出2021早春新款，新增Darryl Saddle馬鞍包與Darryl Clutch手拿包新款輪廓，林映唯即是詮釋手拿包款，不改喜愛扮酷的拍照風格，以帥氣側身詮釋。
金色飾環、圓形編織皮革為Chloé Darryl系列的設計亮點，圓潤輪廓展現隨性線條，推出小型、中型兩種尺寸，使用時以手按壓包款兩側肩帶，即可將原本外型扁平的肩背包轉換為結構立體的手拿水桶包，是Darryl手袋的一大特色；馬鞍包型則是可斜背，也能調短肩帶為側背、手提，為日常穿搭帶來更多變化；Darryl手拿包巧妙展現了七○年代復古風情，將手穿過圓形編織皮革束帶，散發強大的自信氣場。
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