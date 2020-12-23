聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳庭妮「偽出國度假」網美照就靠Chloé 邵雨薇回眸甜笑的戀愛包款也是它

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
陳庭妮、邵雨薇、林映唯選搭Chloé Darryl系列包款。圖／取自IG
陳庭妮、邵雨薇、林映唯選搭Chloé Darryl系列包款。圖／取自IG

連日陰雨天的台北，讓陳庭妮有感而發寫下「時而升起的燦爛溫暖太陽撫慰了我們俱疲的身心」，在IG放上漫步陽光下的照片，坐在咖啡館外的悠閒情境，更營造了偽出國旅行的慵懶，而她配襯率性的Chloé Darryl包款系列，作為抒發慢生活的造型。

Chloé Darryl在今年春夏推出，以品牌見長的波西米亞風格打造，邵雨薇、林映唯不約而同以寬褲造型搭配，展現當代女孩的俐落自信；戀愛中的邵雨薇更是回頭甜笑，搭出甜蜜好心情。近期Darryl包款推出2021早春新款，新增Darryl Saddle馬鞍包與Darryl Clutch手拿包新款輪廓，林映唯即是詮釋手拿包款，不改喜愛扮酷的拍照風格，以帥氣側身詮釋。

金色飾環、圓形編織皮革為Chloé Darryl系列的設計亮點，圓潤輪廓展現隨性線條，推出小型、中型兩種尺寸，使用時以手按壓包款兩側肩帶，即可將原本外型扁平的肩背包轉換為結構立體的手拿水桶包，是Darryl手袋的一大特色；馬鞍包型則是可斜背，也能調短肩帶為側背、手提，為日常穿搭帶來更多變化；Darryl手拿包巧妙展現了七○年代復古風情，將手穿過圓形編織皮革束帶，散發強大的自信氣場。

邵雨薇選搭咖啡色Chloé Darryl馬鞍包，42,900元。圖／取自IG
邵雨薇選搭咖啡色Chloé Darryl馬鞍包，42,900元。圖／取自IG
林映唯詮釋Chloé Darryl手拿包，47,300元。圖／取自IG
林映唯詮釋Chloé Darryl手拿包，47,300元。圖／取自IG
邵雨薇以Chloé Darryl包款展現回眸甜笑的溫婉。圖／取自IG
邵雨薇以Chloé Darryl包款展現回眸甜笑的溫婉。圖／取自IG
陳庭妮將Darryl Bag隨手放在地上，表現Chloé Darryl灰色中型肩背包的隨性自在。圖／取自IG
陳庭妮將Darryl Bag隨手放在地上，表現Chloé Darryl灰色中型肩背包的隨性自在。圖／取自IG
邵雨薇以帥氣西裝外套、寬管褲，搭Chloé Darryl咖啡色馬鞍包42,900元。圖／取自IG
邵雨薇以帥氣西裝外套、寬管褲，搭Chloé Darryl咖啡色馬鞍包42,900元。圖／取自IG
陳庭妮輕鬆選搭Chloé Darryl灰色中型肩背包，60,000元。圖／取自IG
陳庭妮輕鬆選搭Chloé Darryl灰色中型肩背包，60,000元。圖／取自IG
陳庭妮選用款Chloé Darryl灰色中型肩背包，60,000元。圖／Chloé提供
陳庭妮選用款Chloé Darryl灰色中型肩背包，60,000元。圖／Chloé提供
陳庭妮以Darryl Bag表現出偽度假感的網美照，宛如在異國喝咖啡的悠閒。圖／取自IG
陳庭妮以Darryl Bag表現出偽度假感的網美照，宛如在異國喝咖啡的悠閒。圖／取自IG
早春新款Darryl馬鞍包共有雲朵淺藍、灰色、黑色及咖啡色，各售42,900元。圖／Chloé提供
早春新款Darryl馬鞍包共有雲朵淺藍、灰色、黑色及咖啡色，各售42,900元。圖／Chloé提供
邵雨薇選用款Chloé Darryl咖啡色馬鞍包，42,900元。圖／Chloé提供
邵雨薇選用款Chloé Darryl咖啡色馬鞍包，42,900元。圖／Chloé提供
陳庭妮趁著台北出太陽，搭出冬日小旅行的溫暖，配襯Chloé Darryl灰色中型肩背包60,000元。圖／取自IG
陳庭妮趁著台北出太陽，搭出冬日小旅行的溫暖，配襯Chloé Darryl灰色中型肩背包60,000元。圖／取自IG
Chloé Darryl咖啡色肩背包，60,000元。圖／Chloé提供
Chloé Darryl咖啡色肩背包，60,000元。圖／Chloé提供
陳庭妮輕鬆選搭Chloé Darryl灰色中型肩背包，60,000元。圖／取自IG
陳庭妮輕鬆選搭Chloé Darryl灰色中型肩背包，60,000元。圖／取自IG
林映唯以Chloé Darryl手拿包搭配同色系寬鬆褲裝，展現當代女性的帥氣。圖／取自IG
林映唯以Chloé Darryl手拿包搭配同色系寬鬆褲裝，展現當代女性的帥氣。圖／取自IG
陳庭妮以Darryl Bag表現出偽度假感的網美照，宛如在異國喝咖啡的悠閒。圖／取自IG
陳庭妮以Darryl Bag表現出偽度假感的網美照，宛如在異國喝咖啡的悠閒。圖／取自IG

咖啡館

延伸閱讀

賀軍翔提前慶生 2女神突獻香吻尷尬「整我嗎？」

邵雨薇洩「手比愛心」照放閃 賀軍翔麵包傳情遭嗆噁

認愛吳慷仁低調放閃　邵雨薇美照謎之手入鏡嬌喊「手出去啦」

邵雨薇性感裸背露刺青 被讚散發「戀愛女人特有魅力」

相關新聞

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

木村心美、BLACKPINK Lisa 限定版CELINE女神定番款

在品牌代言人BLACKPINK Lisa的加持下，CELINE包款與服裝都成為炙手可熱的單品，也在節慶期間推出了全新的紅...

香港繽紛冬日「線上過佳節」！6大商場耶誕佈置總整理

耶誕佳節即將到來，香港濃厚的耶誕氣氛是許多旅客必要朝聖之地，今年受新冠肺炎疫情影響，無法親臨現場，香港旅遊發展局特別精選...

賀成交！PANERAI傳奇史特龍腕表 近600萬落槌寫驚奇

一個明星如何影響一個品牌的發展？源自義大利的沛納海（PANERAI），和當代動作巨星席維斯史特龍（Sylvester S...

陳庭妮「偽出國度假」網美照就靠Chloé 邵雨薇回眸甜笑的戀愛包款也是它

連日陰雨天的台北，讓陳庭妮有感而發寫下「時而升起的燦爛溫暖太陽撫慰了我們俱疲的身心」，在IG放上漫步陽光下的照片，坐在咖...

「共享工作咖啡廳」來了！後疫情新趨勢 單日體驗400

後疫情時代的新趨勢，咖啡廳成為工作區，也是共享空間。來自巴黎的多媒體公司成立的新品牌CENTRED，首度在台北市民生社區...

極炙鮮美 岩燒日料 讓感情提味更加溫

天冷想多點溫暖，王品集團旗下的「藝奇」，12月起，推出全新菜單模式，分別為經典、極上套餐，300度高溫炙燒，讓胃都暖和了，加上海陸鮮味更多元豐富。12月下旬，高雄夢時代店將以全新空間與品牌新視覺亮相，歡迎呼朋引伴到ikki品味極炙鮮美，享受盛情款待食藝美與優雅尊寵的服務。

搶購口罩再現 聚隆關係企業聚茂推台灣百岳系列口罩

台灣本土廠商聚茂生技公司設計一系列以台灣百岳為主題的口罩，跳脫以往的制式包裝，將百岳口罩裝入精美信封，不但很吸引山友，也...

主打神秘魔幻的氣味 選品店CLUB DESIGNER首度推出自有品牌香氛蠟燭

選品店CLUB DESIGNER與P.SEVEN創辦人暨社長潘雨晴共同設計，推出品牌標誌香氛蠟燭，讓所有到店消費的人都可...

MUJI 40年 以無印思維創造生活風格

當「無印生活」成為喧鬧世界裡的一抹清靜風格時，無印良品Muji在7500支商品背後，是有著對於「文明vs文化」的深刻思辨，實踐在實用性、減法美學與物的本質上，為懂得的那10%知音提供生活提案...

吃得到血腸！「高麗園」首度插旗宜蘭 打卡抽餐券

兩班家韓式餐飲集團旗下的韓式銅盤烤肉「高麗園」首度插旗宜蘭，入駐宜蘭新月廣場。店內除了提供銅盤烤肉、石鍋拌飯等韓式料理之...

寫下專屬的人生故事！萬寶龍新女香以作家為靈感

每個女人，都有自己專屬的人生故事，德國百年書寫世家品牌萬寶龍MONTBLANC，推出全新女香「Signature永恆之名...

熱門新聞

紐籍機師染疫瞞「密切往來」台女讓PTT暴動 他：我也是受害者

染疫機師逛天母百貨 SOGO：今下午5點提早打烊消毒

吳德榮：下周跨年最強冷空氣到挑戰寒流 北部剩10度

這家速食店三倍券可找零！網：倒數一周要被擠兌了

周三全台有雨 周四冷空氣到 跨年恐迎入冬首波冷氣團

染疫機師逛好市多南崁店 業者：已消毒、進場需戴口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。