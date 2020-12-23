「共享工作咖啡廳」來了！後疫情新趨勢 單日體驗400

後疫情時代的新趨勢，咖啡廳成為工作區，也是共享空間。來自巴黎的多媒體公司成立的新品牌CENTRED，首度在台北市民生社區推出共享工作咖啡廳「LA PLACE by CENTRED」，讓自由工作者能隨時隨地找到一席工作區。

慶開幕，12/24~明年2/28期間限定推出DAY PASS單日體驗價400元(原價700元)，可享單日不限時指定品項手沖與義式咖啡無限暢飲、免費5G高速網路等服務。CLUB單月會員3,500元(原價5,000元)則可享連續30日空間體驗，無論工作或休息，皆有一杯好咖啡相伴。

從「分享」概念出發的LA PLACE by CENTRED，也讓空間乘載各式創意想像。在揮別感傷2020、迎接嶄新2021之際，12/24~明年2/28首度請來台灣冠軍花藝團隊「Ku Flower」進駐策展，在開放式的沙色空間中，以「基因復甦」為創作理念，運用植物詮釋基因受傷後吸收養分逐漸復甦的樣貌。

此外，台灣首位以最競爭的白巧克力項目於ICA世界巧克力大賽全球總決賽獲獎的「Qsweet」，則將帶來單一產區可可豆特調的「經典熱巧克力」，以及繼日本甜點之神小山進後，睽違兩年為台首摘金的「金牌松露巧克力」，還有果乾巧克力項目中唯一獲獎的「法式橘子條」，透過視覺與味蕾的雙重饗宴徹底療癒。