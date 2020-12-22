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主打神秘魔幻的氣味 選品店CLUB DESIGNER首度推出自有品牌香氛蠟燭

聯合報 / 記者楊詩涵／台北即時報導
MOOD心・旅程室內香氛精油蠟燭400g，2,880元。圖／CLUB DESIGNER提供
MOOD心・旅程室內香氛精油蠟燭400g，2,880元。圖／CLUB DESIGNER提供

選品店CLUB DESIGNER與P.SEVEN創辦人暨社長潘雨晴共同設計，推出品牌標誌香氛蠟燭，讓所有到店消費的人都可以銘記「MOOD心．旅程」的氣味，讓嗅覺體驗與CLUB DESIGNER畫上等號，也成為台北首度推出自有香氛蠟燭的選品店。

以「氣味企業識別（Scents of Corporate Identity System）」構想為初衷，CLUB DESIGNER推出首個香氛蠟燭「MOOD心．旅程」，以木質調為主，讓空間因香氣而豐富，P.SEVEN創辦人暨社長潘雨晴設計出台灣首款茶香水，並在2019年於東京日本橋誠品店設櫃，她提及香味結構時表示，「發想靈感從CLUB DESIGNER的logo開啟，鑰匙孔的圖樣象徵神秘感與一場魔幻的冒險，也像黑豹一般具有狂野、神秘的特質，所以用了比較有個性的肉豆蔻、岩玫瑰，讓這款蠟燭散發的香氣更有想像空間。」

這場「品牌嗅覺化」的旅程，包括迷幻的肉豆蔻、神秘的番紅花；加上甜沒藥、零陵香豆、同時具有清甜和辛辣特質的血橙等調和，為個性鮮明的氣味帶來柔和沉穩；蠟燭本身採用100%天然環保的大豆蠟，蠟液也可當護手霜使用，最終瓶身則可做為室內植栽花器。即日起至2021年1月24日止，於CLUB DESIGNER的4樓Club Art展出「MOOD心．旅程」的視覺設計與氣味藝術展，六大香氛元素的黑白印花，來自Daniel Wong手繪，以滿盈的視覺效果讓人走進香氣交織的神祕空間。

凡購買2個蠟燭即贈MOOD心・旅程印花設計帆布袋。圖／CLUB DESIGNER提供
凡購買2個蠟燭即贈MOOD心・旅程印花設計帆布袋。圖／CLUB DESIGNER提供
MOOD心・旅程室內香氛精油蠟燭400g，2,880元。圖／CLUB DESIGNER提供
MOOD心・旅程室內香氛精油蠟燭400g，2,880元。圖／CLUB DESIGNER提供
最終蠟燭瓶身則可做為室內植栽花器。圖／CLUB DESIGNER提供
最終蠟燭瓶身則可做為室內植栽花器。圖／CLUB DESIGNER提供
MOOD心・旅程室內香氛精油蠟燭400g，2,880元。圖／CLUB DESIGNER提供
MOOD心・旅程室內香氛精油蠟燭400g，2,880元。圖／CLUB DESIGNER提供
P.SEVEN創辦人暨社長潘雨晴以CLUB DESIGNER的logo為靈感，鑰匙孔的圖樣象徵神秘感與一場魔幻的冒險。圖／CLUB DESIGNER提供
P.SEVEN創辦人暨社長潘雨晴以CLUB DESIGNER的logo為靈感，鑰匙孔的圖樣象徵神秘感與一場魔幻的冒險。圖／CLUB DESIGNER提供
華裔設計師Daniel Wong（左）及P.SEVEN創辦人暨社長潘雨晴。圖／CLUB DESIGNER提供
華裔設計師Daniel Wong（左）及P.SEVEN創辦人暨社長潘雨晴。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER的4樓Club Art展出「MOOD心．旅程」的視覺設計與氣味藝術展，即日起至2021年1月24日止。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER的4樓Club Art展出「MOOD心．旅程」的視覺設計與氣味藝術展，即日起至2021年1月24日止。圖／CLUB DESIGNER提供

品牌 日本

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