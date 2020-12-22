主打神秘魔幻的氣味 選品店CLUB DESIGNER首度推出自有品牌香氛蠟燭

選品店CLUB DESIGNER與P.SEVEN創辦人暨社長潘雨晴共同設計，推出品牌標誌香氛蠟燭，讓所有到店消費的人都可以銘記「MOOD心．旅程」的氣味，讓嗅覺體驗與CLUB DESIGNER畫上等號，也成為台北首度推出自有香氛蠟燭的選品店。

以「氣味企業識別（Scents of Corporate Identity System）」構想為初衷，CLUB DESIGNER推出首個香氛蠟燭「MOOD心．旅程」，以木質調為主，讓空間因香氣而豐富，P.SEVEN創辦人暨社長潘雨晴設計出台灣首款茶香水，並在2019年於東京日本橋誠品店設櫃，她提及香味結構時表示，「發想靈感從CLUB DESIGNER的logo開啟，鑰匙孔的圖樣象徵神秘感與一場魔幻的冒險，也像黑豹一般具有狂野、神秘的特質，所以用了比較有個性的肉豆蔻、岩玫瑰，讓這款蠟燭散發的香氣更有想像空間。」