外帶送地瓜、調酒買1送1！bb.q Chicken用韓式炸雞跨年

為了讓無法出國的民眾，在台灣也能吃韓式炸雞度過聖誕節與新年，來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自即日起至12月31日期間，推出期間限定的「耶誕奇雞餐」，另外還於2間旗艦店推出「特調酒精飲料買1送1」的內用優惠方案。指定時段使用「享聚卡app」預定指定餐點，還加贈「炸地瓜薯條」。

bb.q Chicken是連鎖韓國炸雞的代表品牌之一，在韓國當地及海內外累積有約3,350間門市。更因為在「鬼怪」、「愛的迫降」等人氣韓劇中的密集曝光，因此在台累積有眾多粉絲，也被網友們暱稱為「鬼怪炸雞」。2019年11月，bb.q Chicken正式登台，目前開設有慶城店、南西店等2間旗艦門市，並有多間外帶外送店。

即起至12月31日期間所推出的「耶誕奇雞餐」，可享雙味全雞（秘製、辣味、韓式甘醬、蜂蜜蒜味、起司5選2）、披薩（辣年糕烤雞、辣味海鮮、柚香鮮蝦3選1）、bb.q黃金雞柳1份、bb.q黃金炸物（炸年糕、炸地瓜薯條、炸薯條、甜心QQ球、炸洋蔥圈5選1），以及2罐百事可樂、2罐七喜，適合多人共享。原價每份1,383元，優惠價1,339元。於雙連店、南昌聯合店、芝山店、三重三和店聯合販售。

另外慶城店、南西店等2間旗艦門市，自12月23日至12月31日期間，青蘋果沙瓦、特調韓柚啤酒、蜂蜜蔓越莓啤酒等3款指定調飲，可享買1送1優惠，現省160～180元。12月23日至1月31日期間，凡使用享聚卡app訂購半半炸雞或雙味全雞並外帶自取者，可加贈價值88元的地瓜薯條1份，限於板橋板農店、三重三和店、芝山店、雙連店、南昌聯合店適用。

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