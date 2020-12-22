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MUJI 40年 以無印思維創造生活風格

聯合報 / 記者袁世珮／專題即時報導
有異於當下電商思維，無印良品還是希望把人帶進店頭。記者吳致碩／攝影
有異於當下電商思維，無印良品還是希望把人帶進店頭。記者吳致碩／攝影

當「無印生活」成為喧鬧世界裡的一抹清靜風格時，無印良品Muji在7500支商品背後，是有著對於「文明vs文化」的深刻思辨，實踐在實用性、減法美學與物的本質上，為懂得的那10%知音提供生活提案。

無印良品面世40周年，台灣無印良品董事總經理梁益嘉說：「要讓消費者覺得，無印良品不是一個你口渴了要買的『那瓶水』而已，而是能帶你思考一些事。」

文明與文化

「文化和文明是兩個不同的介面。」梁益嘉開宗明義說，前者重點在傳承，通常經過一段歷史，後者則必須經過對本質和必要性的檢驗，看這文明對人類是不是真正適合的發展。

梁益嘉說，無印良品始終環繞在這些議題發展主題，第一個口號就是「有道理的便宜」。那是日本泡沫經濟時期，民眾口袋緊縮，無法再接受名牌的引導消費，梁益嘉說：「無印良品剛好讓大家反省，好像不需要被品牌引導該怎麼做，而是回歸思考自己真正的需要。」

無印良品初代發展出40支商品，因為最初是超市裡的自有品牌，多數都是食品相關。以碎香菇為例，無印良品是在帶動消費者思考完整香菇與碎香菇的價值，兩者煮起來味道一樣，碎香菇價格只有原來的三分之一。

鮭魚碎肉罐頭也是。一張「鮭魚全身都是鮭魚」的海報言簡意賅，因為鮭魚罐頭工廠只切魚腹肉，無印良品就拿罐頭工廠不要的魚頭跟魚尾，取碎肉做罐頭。罐頭外觀一樣、打開後內裡也是圓形，後者價錢只要前者一半。

這些概念，要拜創辦之初就成立顧問委員會之賜，這也別於其它品牌。委員會的機能就是在提出思想，引導商品開發行為、企業活動、店頭店鋪的形象操作等等。40年來，這委員會具有超然地位，提供意見、但不負任何經營責任。

無印良品思維

無印良品後來又提出「物有所質」，不同於「物有所值」的重點常在金錢價值上，無印良品思考的是「原來的樣貌」，所以商品海報標題是「愛無矯飾」，以棉花的純色做嬰兒、孕婦裝，這在當年是打破了一般對於「內衣就該是白色」的認知。

下一階段是「減法哲學」，白話文是「這樣就好」，設計思考是拿掉所有多餘的東西。

特別的是，無印良品開發新品的定義和一般不一樣，不是一味地追著流行，而是將減法哲學運用在現有商品上。梁益嘉說：「我們重新去檢討其設計，就能開發出屬於無印良品的商品，藉由銷售、消費者回饋，了解它能不能繼續存活。」

無印良品最新的思考是「找回人味」，帶出「好好吃飯、好好走路、好好睡眠、好好清掃」的標題，因而衍生出今年的企業形象廣告。

這支以掃除為主題的廣告，2019年初拍攝到2019年9月，由總召原研哉，攜手上田義彥、深尾大樹及坂本龍一，走過七個國家，探討「掃除」此一人類常態性行為，在不同文化背景下，由普通變成普遍、普遍最後轉變成文化。

不反文明、不對抗潮流

梁益嘉指出，無印良品不希望一直背負著「國外來的」身分，「無印良品的概念應該是世界通用的，如果價格有衝突，我們盡量做努力。」不只調整價格，無印良品也陸續進到7-11、全聯等通路，開發出與百貨公司不同的客群。

無印良品不反文明，也不對抗潮流，但就是走自己的路。梁益嘉說：「我們從來都沒有野心要做100%的顧客，只要10%的顧客喜歡就夠了，所以不管什麼事，都是10%哲學。」例如，無印良品的洗面乳無色素、無香精，明知會有人喜歡有點香味，但他們就只做給10%不想要香味的人。

因為無印良品的設計是以人為出發，讓消費者發現，原來設計並不遙遠，自己就可以做到，所以現在收納用品銷售很好，梁益嘉說：「消費者會發現，發理、整頓就是一種設計，真的也幫生活帶來好感。」許多教授收納與居家整理的書都以無印商品為例，梁益嘉笑說，這不是業配。

同樣異於當下電商思維，無印還是希望把人帶進店頭。台灣無印良品至今沒有官方電商，梁益嘉說：「我們對於網購的發展有一點抗性，不希望太過度去刺激其成長。」還是希望多跟客人互動，會更有人味，所以會加強培訓員工為銷售顧問，又如「Muji Passport」會員福利，限店內使用，都是希望把虛擬購物群拉回店裡。

創意設計：Found Muji與Muji Hotel

無印良品還將傳承文化的使命做大，Found Muji就是對於「民藝vs工藝」的探討， 主旨是找到具傳承價值的民藝品。

梁益嘉指出，民藝品可能需要工業技術的支撐，可是其傳承價值更高，是因為能讓更多人不斷在任何場景使用。以第一年活動為例，海報是一張竹編椅，那是一位打鐵師傅用了20年的椅子，原始塑形沒變，就無印良品的思維來說，這張椅子已轉變成文化，後來所有竹編椅幾乎都長這樣，頂多是從文明角度去調節。

梁益嘉說：「當年這張椅子出來的時候或許是文明製品，只要能歷久彌新，就有成為文化的價值，Found Muji就是站在這樣的精神去找這些東西。」

另外，Muji Hotel就是一個無印生活的展示間，目前在日本、大陸都有，都是由無印良品設計，提供Logo授權，開發備品，但並不實際經營。

至於台灣，梁益嘉說，有適當空間也許可能。但這有一個前提，因為在無印良品的思維下，希望是改造舊建築，貼近原始空間，這以銀座Muji Hotel最能代表，保留原本日本郵政大樓的格局，甚至有長條型的房間（原本是檔案室），無印良品因地制宜，實踐減法精神。

當年全台首店店長梁益嘉 建立台灣無印SOP

無印良品於2004年進入台灣，全台首間店在台北微風廣場，梁益嘉正是首任店長，從無到有逐步打造台灣無印風格，「是充滿挑戰的血淚史啊。」

梁益嘉原任職統一超商，接到邀約時，還不知無印良品是什麼，上任前被送去日本研修14天，竟然都在學摺衣、包裝、補貨上架等店員工作，直到自己發現不對，主動詢問、要資料，才多買一卡皮箱帶著滿滿資料回台。

那時還是合資，日方提供協助不多，梁益嘉自己編寫所有在台經營的SOP，等了兩年空窗期，才有一名日方顧問來，也只待了一年，在長達10年的合資合約中，就那一年有日本顧問在，其它時候，都是梁益嘉率著同事摸石過河。

「最難的是如何把經營便利商店的思維變成經營無印良品。」梁益嘉說：「那時最困擾的問題是，沒有人教，你只能自己想。」直到後來完全直營後，情況才改變，台灣無印良品如此走過16年。

「有人說，無印良品是『邪教』。」梁益嘉笑說。但那正是知音對於無印風格的信仰。

無印良品在各地的Muji Hotel 。圖／無印良品提供
無印良品在各地的Muji Hotel 。圖／無印良品提供
無印良品在各地的Muji Hotel 。圖／無印良品提供
無印良品在各地的Muji Hotel 。圖／無印良品提供
1980年無印良品作為日本西友超市的自有品牌誕生。圖／無印良品提供
1980年無印良品作為日本西友超市的自有品牌誕生。圖／無印良品提供
1981 年「愛無矯飾」海報。圖／無印良品提供
1981 年「愛無矯飾」海報。圖／無印良品提供
無印良品的設計是以人為出發。記者吳致碩／攝影
無印良品的設計是以人為出發。記者吳致碩／攝影
1981年「鮭魚全身都是鮭魚」海報。圖／無印良品提供
1981年「鮭魚全身都是鮭魚」海報。圖／無印良品提供
台灣無印良品董事總經理梁益嘉。記者吳致碩／攝影
台灣無印良品董事總經理梁益嘉。記者吳致碩／攝影

無印良品 日本

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