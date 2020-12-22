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吃得到血腸！「高麗園」首度插旗宜蘭 打卡抽餐券

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
高麗園提供有韓式銅盤烤肉與多款韓式料理。圖／兩班家提供
高麗園提供有韓式銅盤烤肉與多款韓式料理。圖／兩班家提供

兩班家韓式餐飲集團旗下的韓式銅盤烤肉「高麗園」首度插旗宜蘭，入駐宜蘭新月廣場。店內除了提供銅盤烤肉、石鍋拌飯等韓式料理之外，也將搶先全台分店，推出甜米釀、血腸等品項。另外在12月25日至1月7日期間，參與打卡活動，還可獲得單人餐券、保冷袋等贈禮。

創立於1985年的兩班家集團，旗下擁有雪嶽山、韓鶴亭、豆腐村、別味韓定食等不同餐飲品牌，其中「高麗園」主打大眾式韓式銅盤烤肉，每人409元起，就可無限品嚐到多款肉品與韓式餐點，亦有部份單點菜色，目前在台北、桃園、台南等地均有分店，宜蘭則是第5間門市。店內除了以韓國傳統市場造景之外，並打造多處打卡牆面，增添用餐趣味；多款原物料也是直接從韓國引進，傳達道地的韓國風味。

高麗園新月市場除了現行菜單外，還率先推出「甜米釀」、「血腸」等2款新品。業者指出，甜米釀是經由6～8小時發酵後冰鎮製成的飲品，品嚐銅盤烤肉時，可以配上一口麥芽香氣濃郁的甜米釀，達到去油解膩之效；至於血腸則是韓國經典小吃，可以配上辣炒年糕享用。

為慶祝新店開幕，12月25日至1月7日期間，參與打卡活動，就有機會獲得單人餐券、造型保冷袋、辣炒魷魚、蟹膏拌飯、百元折價券等不同好禮，即抽即用。另外在高麗園宜蘭新月市場累積會員點數後還可參加抽獎，有機會獲得第2人半價、百元折價券、韓式泡菜等優惠。

【高麗園新月市場】

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路一段2段38巷6號4樓

電話：03-9333085

高麗園進駐新月廣場，開設宜蘭首間分店。圖／兩班家提供
高麗園進駐新月廣場，開設宜蘭首間分店。圖／兩班家提供
高麗園新月市場將首度推出血腸、甜米釀等韓食。圖／兩班家提供
高麗園新月市場將首度推出血腸、甜米釀等韓食。圖／兩班家提供

烤肉 韓國 菜色

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