寫下專屬的人生故事！萬寶龍新女香以作家為靈感

每個女人，都有自己專屬的人生故事，德國百年書寫世家品牌萬寶龍MONTBLANC，推出全新女香「Signature永恆之名」淡香精，靈感就來自萬寶龍的書寫工具，當握筆之後，每個人都能寫下自己的故事，而且交雜不同的情緒面，也像是香水，每個人的肌膚，也會留下不同的味道。

閉上眼想像，午後時光，坐在巴黎的福里安花神咖啡館，空氣中有專屬巴黎的氣味，法國女人的隨性，拿起筆來，寫下回憶與故事。女人的魅力，就來自於獨特魅力與個人特質。

因此，萬寶龍Signature永恆之名淡香精邀來法國散文作家黛安．杜克蕾（Diane Ducret）代言，她以寫作，克服人生中的事故，筆下敘述女人的多面向，對於代言，她說「香水與書有點相似，就像是融合了各種不同氣味、看似完全不同的詞彙：憤怒、愛、溫暖、冷酷，透過筆下的故事讓整體和諧」。

這款香味由調香師Guillaume Flavigny和Natalie Gracia-Cetto共同創造，以柑橘、牡丹花與清新木玉蘭花香氣揭開序幕，讓人感受到濃濃的女人味，之後以香草、木蘭與伊蘭伊蘭，勾引出女人的靈魂優雅，最後琥珀、白麝香，表現出質感女人的氣息。

瓶身設計靈感來自墨水瓶，搭配乳白色烤漆，瓶蓋上的萬寶龍星型徽章，值得收藏。