受日本大地震啟發 八海山在雪室熟成純米大吟釀

「雪室瓶儲藏純米大吟釀2019-2020」，今年初次登場，酒款反映日本新潟地區特殊地理文化。

八海釀造因為日本數次的大地震，例如2004年的新潟県中越地震、2007年的新潟県中越沖地震以及2011年東日本大地震（311大地震）後得到的啟發，認為建築及商品上應該也要考慮到自然環境，而開始建築「雪室」；「八海釀造」的「雪室」終年保持3-5度左右的均溫，全室僅靠儲藏其中的雪做溫度調整，即使來到動輒30多度高溫的夏天，在厚達15公分的隔熱層保護下，仍然可以保持穩定的低溫，這就是「雪室」獨有的特色。

2019年時八海釀造為了讓人們體驗「雪室」獨有冷藏方式下的清酒口感，同時慶祝「越後之候」《赤》升級為純米大吟釀，特別將一批釀製好的原酒殺菌裝瓶之後，以瓶儲藏的方式，將這批原酒放在雪室熟成，運用雪室的力量，隨著時間慢慢地去除原酒的粗放與銳利，口味逐漸圓融。

熟成一年的「雪室瓶儲藏 純米大吟釀2019-2020」於2020年末登場，而此一計劃將延續至2024年，連續五年每年取出一批，讓喜歡日本酒與對雪室有興趣的朋友能在新年時期享受到一年、二年、三年乃至於五年熟成於雪室中的「雪室瓶儲藏純米大吟釀原酒」，感受不同熟成年份的口感，是喜歡清酒的愛好者們千萬不要錯過的佳釀。

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