網購十大「疫」軍突起熱銷榜 戰勝口罩稱霸的是這兩項

歲末年終總盤點，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城公布2020年度十大「疫」軍突起熱銷榜，除了口罩、抗菌濕巾等防疫用品上榜之外，奪下Yahoo奇摩購物中心TOP 10榜首的是熱銷常勝軍「鹼性水」，Yahoo奇摩超級商城則由「韓系面膜」擊敗口罩奪冠。

堪稱今年度最搶手商品的口罩，分別在Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩購物中心拿下熱銷榜TOP 2及TOP 3，Yahoo奇摩購物中心平均每秒賣出3個醫療口罩，Yahoo奇摩超級商城近3個月口罩業績年增40倍。Yahoo奇摩購物中心平均每分鐘賣出3箱抗菌濕巾，也讓擠進熱銷榜TOP 8。

防疫期間口罩不離身，帶動「面膜」、「美肌皂」、「保濕精華液」、「臉部噴霧補水儀」等保養小物搶入熱銷榜，面膜更一舉奪下Yahoo奇摩超級商城2020年度十大熱銷榜冠軍，全年熱銷破百萬片 ，其中又以韓系面膜最受歡迎；印度美肌皂則月銷破千件。

從年初疫情爆發後，許多人為了防疫減少出門，越來越多民生購物需求移轉至電商平台，包括「鹼性水」、「衛生紙」、「泡麵/拌麵」、「保久乳」等易存放的民生物資成為Yahoo奇摩購物中心熱銷常勝軍，除了鹼性水攻占熱銷榜冠軍之外，衛生紙緊追在後居次、業績年增4成 ；泡麵及拌麵銷量年增5成，其中又以統一麵和韓國泡麵最熱銷；保久乳則以福樂高鈣低脂及光泉保久乳最受歡迎。此外，「涼感衛生棉」也在Yahoo奇摩超級商城熱銷榜摘下TOP 3，銷量年成長超過4倍。