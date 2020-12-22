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誰說平價時尚式微？H&M再度插旗台南 在台第14家門市2021春季問世

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M將再度插旗台南，進駐南紡購物中心A2館1樓，成立品牌在台第14家門市。圖／摘自南紡購物中心facebook、H&M提供
H&M將再度插旗台南，進駐南紡購物中心A2館1樓，成立品牌在台第14家門市。圖／摘自南紡購物中心facebook、H&M提供

繼今年3月底，H&M前進台南成立大遠百公園店後，宣布預計將於2021年春季，進駐南紡購物中心，打造在台的第14家門市，展現了平價時尚對於台南消費者的魅力。

H&M陸續在今年3月底先成立台南大遠百公園店、4月底承接了Forever21原台北東區的據點，開設全新忠孝店後，品牌宣布將在明年春季進駐南紡購物中心，打造府城的第二家門市。雖然，2020年全球因為新冠肺炎影響，服飾零售業受到巨大的損失，H&M母公司股價下挫，因此在11月時，品牌先關閉了因國際旅客銳減，導致坪效不佳的台北站前店。但台灣市場因為疫情相對穩定，還是讓H&M看好未來潛力，持續加碼開設新的門市，在不景氣的大環景下，相當的罕見。

H&M在今年3月成立台南大遠百公園店後，受到在地消費者的愛戴，因此讓品牌加碼，將於2021年打造台南南紡店。圖／H&M提供
H&M在今年3月成立台南大遠百公園店後，受到在地消費者的愛戴，因此讓品牌加碼，將於2021年打造台南南紡店。圖／H&M提供

H&M在明年春季再度進駐台南，選在南紡購物中心A2 館1樓落腳，因應主打家庭客為主的商場，品牌也將提供女裝、男裝、青少年及童裝部門。而且新的H&M台南南紡店，也將延續台北忠孝店、以及瑞典環保概念門市的設計，將以木質裝潢呈現溫馨暖色調，並添入綠色植栽體現品牌的永續精神，提供消費者舒適、全面的購物環境。

H&M 品牌

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