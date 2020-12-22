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最優雅的幸運！DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰點亮耶誕

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
為迎接耶誕佳節，古靈精怪的英國超模Cara Delevingne特地為迪奧趣味演繹2020年珠寶系列。圖／DIOR提供
為迎接耶誕佳節，古靈精怪的英國超模Cara Delevingne特地為迪奧趣味演繹2020年珠寶系列。圖／DIOR提供

為迎接耶誕佳節，古靈精怪的英國超模Cara Delevingne特地為迪奧（DIOR）趣味演繹2020年珠寶系列，由迪奧珠寶創意總監Victoire de Castellane一手打造的幸運符珠寶羅盤玫瑰Rose des Vents與Mimirose系列，以白K金鑲鑽的璀璨設計，為耶誕夜帶來華麗優雅的幸運符碼。

珠寶創意總監 Victoire以羅盤玫瑰造型設計的Rose des Vents系列，向迪奧先生鍾愛的幸運星致敬。以圓章如守護幸運護身符般的造型珠寶，翻轉八芒星與文字遊戲的指南針圖騰（Rose des Vents）寓意，成為品牌近年來最受注目的代表性輕珠寶。輕盈多變的風格，最適合搭配多層次穿戴，為輕珠寶捎來盎然靈動的青春創意。

而Mimirose是Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane迎接她入主Dior珠寶20周年的作品，巧妙揉合鍊墜與當初締造熱潮的minioui單鑲寶石的超微型珠寶，搭配Rose des Vents邊緣的穀粒鑲嵌（grain setting）這兩種她鍾愛的代表性設計手法，完整了全新巧思下建構成的全新 Mimirose輕珠寶系列，也是品牌全系列作品中，最容易日常穿戴混搭的全新設計。

Rose des Vents羅盤玫瑰白K金鑽石耳環，16萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰白K金鑽石耳環，16萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰白K金鑽石短項鍊，13萬1,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰白K金鑽石短項鍊，13萬1,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰白K金鑽石手鍊，12萬4,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰白K金鑽石手鍊，12萬4,000元。圖／DIOR提供
Mimirose白K金鑽石項鍊，78,200元。圖／DIOR提供
Mimirose白K金鑽石項鍊，78,200元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰白K金鑽石戒指，25萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰白K金鑽石戒指，25萬元。圖／DIOR提供
為迎接耶誕佳節，古靈精怪的英國超模Cara Delevingne特地為迪奧趣味演繹2020年珠寶系列。圖／DIOR提供
為迎接耶誕佳節，古靈精怪的英國超模Cara Delevingne特地為迪奧趣味演繹2020年珠寶系列。圖／DIOR提供
Mimirose白K金鑽石耳環，53,250元。圖／DIOR提供
Mimirose白K金鑽石耳環，53,250元。圖／DIOR提供
Mimirose白K金鑽石手鍊，71,500元。圖／DIOR提供
Mimirose白K金鑽石手鍊，71,500元。圖／DIOR提供
Mimirose白K金鑽石微型戒指，29,750元。圖／DIOR提供
Mimirose白K金鑽石微型戒指，29,750元。圖／DIOR提供

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