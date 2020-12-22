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最優雅的幸運！DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰點亮耶誕
為迎接耶誕佳節，古靈精怪的英國超模Cara Delevingne特地為迪奧（DIOR）趣味演繹2020年珠寶系列，由迪奧珠寶創意總監Victoire de Castellane一手打造的幸運符珠寶羅盤玫瑰Rose des Vents與Mimirose系列，以白K金鑲鑽的璀璨設計，為耶誕夜帶來華麗優雅的幸運符碼。
珠寶創意總監 Victoire以羅盤玫瑰造型設計的Rose des Vents系列，向迪奧先生鍾愛的幸運星致敬。以圓章如守護幸運護身符般的造型珠寶，翻轉八芒星與文字遊戲的指南針圖騰（Rose des Vents）寓意，成為品牌近年來最受注目的代表性輕珠寶。輕盈多變的風格，最適合搭配多層次穿戴，為輕珠寶捎來盎然靈動的青春創意。
而Mimirose是Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane迎接她入主Dior珠寶20周年的作品，巧妙揉合鍊墜與當初締造熱潮的minioui單鑲寶石的超微型珠寶，搭配Rose des Vents邊緣的穀粒鑲嵌（grain setting）這兩種她鍾愛的代表性設計手法，完整了全新巧思下建構成的全新 Mimirose輕珠寶系列，也是品牌全系列作品中，最容易日常穿戴混搭的全新設計。
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