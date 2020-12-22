Reebok搭上東方熱！白鶴、錦鯉與漢字成開春新品主角

動盪的2020年即將翻頁，運動品牌Reebok也選在此刻曝光來年開春的新品系列，搶搭近年興起的東方情調設計，讓日本裝飾中常見的白鶴、錦鯉或是漢字都成為了服飾與鞋款的主題，除了具備衝突美學之外，也讓人耳目一新。

迎接新的一年到來，Reebok推出具有濃厚東方氣息的全新「銳步可當」系列，將你我生活中常見的藝術元素，搭配「銳步可當」、「除舊步新」、「富貴」、「銳步牌」等趣味性的中文標語，打造出別於主流文化，創新實驗風格極濃的時尚美學。Reebok挑選日本文化中象徵幸運的「白鶴」與「錦鯉」作為主軸，融入刺繡與彩繪風格中，；同時搭配亞洲身形提供專屬剪裁，利用Oversized的寬鬆版型，不僅提供舒適穿著感受，也帶來修飾身形的視覺效果，讓穿著者在各種穿搭中都能自由搭配。

Reebok銳步可當系列圓領衫2,480元。圖／Reebok提供

除品牌經典服飾，Reebok也與知名有氧健身機構LesMills合作專屬休閒服飾，設計上巧妙地融入東方元素。這系列共囊括連帽T恤、短版原兩扇、短袖T恤與背心多種選擇， 提供LesMills的粉絲在不同運動後的休閒穿著。鞋款部分的外觀也延續了服飾的設計精神，所推出的「銳不可當」Zig Horizon系列，全鞋身以黑紅為主流配色，鞋底以滿版印刷方式呈現東方氣息，加上透明外底添加出豐富的層次感。而且Zig Horizon系列鞋款更搭載獨家ZigTech大底，提供穩定的動能反饋系統。

Reebok銳步可當系列連帽上衣2,680元。圖／Reebok提供

Reebok銳步可當系列LesMills聯名款背心1,080元。圖／Reebok提供

Reebok銳步可當系列LesMills聯名款緊身褲1,680元。圖／Reebok提供

Reebok銳步可當系列Zig Horizon系列鞋款3,680元。圖／Reebok提供