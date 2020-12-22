耶誕節交換禮物沒想法？輕鬆挑實用配件送到心坎裡

耶誕節時朋友之間必做的事情就是「交換禮物」，但送禮可真的是門學問，依照對象、時機、場合的不同，就有許多要注意的事情。不過，配件類比起服裝或是3C產品，無論實用性還是適用性，都是許多人會接受的，而且對預算有限的人，更不失為最佳選擇。

像是CHARLES & KEITH的零錢包及短夾，價格幾乎都在千元之內，最容易入手又不會破預算。而且除了經典款的黑色與褐色，還有酪梨綠、芥末黃、香檳粉、酒紅色…… 等繽紛色系設計，讓小禮物充滿歡樂節慶感。除此之外，CHARLES & KEITH都會以品牌硬盒包裝，綁上緞帶之後提升質感，是面子與裡子兼具的最佳交換禮物。如果預算寬裕一些，CHARLES & KEITH長夾或小包也是誠意十足的送禮選擇，包括最夯的毛呢腋下包、鎖頭裝飾小方包、造型獨特的撞色長夾、復古文青感的長型手提包，通通在兩千元以內有找，能展現送禮者與眾不同的品味。

CHARLES & KEITH弧線掀蓋斜背包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

另外，冬季到來禦寒的小物也是受到許多人的歡迎，Lululemon的毛線帽採用柔軟絲絨製成，在風大的日子能夠讓耳朵也能保暖。此外，多雨的台灣氣候，對熱愛慢跑的人也是一大考驗，因此Lululemon防水的手套，搭配了亮色系材質，兼具實用與造型功能。許多女性消費者都有做瑜伽的習慣，所以一塊質感好的運動軟墊是不可缺少的單品，使用天然橡膠製成的The Reversible雙面瑜珈墊，具備一定的吸水力，從高溫瑜伽到哈達瑜伽，都能讓訓練平衡時更得心應手。

CHARLES & KEITH經典撞色長夾1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH拉鍊式短夾890元。圖／CHARLES & KEITH提供

Lululemon Pom Perfection毛線帽1,780元。圖／Lululemon提供

Lululemon Run for It All手套1,280元。圖／Lululemon提供