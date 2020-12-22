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超過120款！全家便利商店第二波年菜預購主打「台菜名廚、異國蔬食風」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店年菜預購推出隨緣 X 熱浪島「南洋蔬食年菜套組」，售價2,499元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出隨緣 X 熱浪島「南洋蔬食年菜套組」，售價2,499元。圖／全家便利商店提供

氣象局指出今年冬季為氣溫偏低的「冷冬」，近期更曾出現12度的低溫，全家便利商店首波年菜預購推出近20種鍋物，業績開紅盤、較去年同期成長1成5。年節將近，全家便利商店即日起至2021年2月2日再推出第二波台菜預購，以「台菜名廚」、「異國蔬食風」兩大策略推出各式年菜，總計超過120項商品，會員購買指定年菜可享2件95折，另外還有指定年菜單筆滿千元送100元全家便利商店購物金、指定年菜點數2倍贈等優惠。

全家便利商店第二波年菜預購的台菜名廚眾星雲集，例如有「台菜王子」稱號的黃景龍主廚首度攜手便利商店一同開發年菜，其中「富貴金鯧香芋炊粉」使用酥炸金鯧魚，再加入大白菜、米粉、雞高湯與芋頭烹煮，售價888元；「如意紅燒燴虎掌」將豬腿筋肉川燙去腥油並炸至金黃色，再用老滷汁與栗子、杏鮑菇、紅蘿蔔滷製，滑嫩Q彈，售價588元；另外還有「松露栗子燴海瑞豬蹄」（售價1,188元）、「福氣紅酒牛雙寶」（售價688元），皆為喜氣應景的美味年菜。

喜歡台式佛跳牆的消費者可選購國宴主廚水蛙師的「御品佛跳牆」，遵循台式佛跳牆古法，以老母雞熬燉湯底，再加入干貝、栗子、香菇、排骨等數十種食材，湯頭濃郁醇厚，售價399元。全家便利商店也邀請型男主廚吳秉承技術指導推出多項特色年菜，像是「開運蔥燒肋排」嚴選上等肋排，浸泡在秘製醬置吸附香味及甜味，最後再放入蔥燒醬文火燜滷，售價688元；電視名廚駱進漢的「酸湯石斑魚」，選用上等石斑魚，再加入泡椒菜、黃椒醬，湯汁味酸清香，售價699元。

近年蔬食風潮崛起，全家便利商店導入數款異國蔬食品牌，包括首次進軍便利商店年菜檔期的知名素食品牌「隨緣」與「熱浪島」共同開發南洋蔬食年菜套組，共有5款特色蔬食，其中「馬來御翅佛跳牆」，使用數十種鮮蔬細熬成湯頭，再以南洋風味工法製作，醇厚甘鮮，另外還有「南洋咖哩雞」、「黃金叉燒油飯」、「泰式三杯酥東坡」及「青檸打拋菇」，售價2,499元。

同時全家便利商店也引進寬心園、養心茶樓、滴水坊等品牌，包括寬心園的「紫玉甜中藏」使用頂級長糯米、紫糯米混煮燜拌成紫米飯，鑲入棗泥，再外鋪栗子、紅棗、蜜大豆，售價399元；養心茶樓推薦「御品紅燒獅子頭」，以素肉、香菇製成飽滿紮實的素獅子頭，並加入木耳、香菇、鳳眼果等食材，輔以紅燒醬汁蒸煮，佐飯拌麵皆適宜，售價429元；滴水坊也有多款應景蔬食菜色，像是「茶樹菇圓滿白菜封」使用大白菜、茶樹菇、板豆腐等食材，搭配吉祥的圓滿外形，適合全家圍爐享用，售價499元。

全家便利商店年菜預購推出滴水坊「茶樹菇圓滿白菜封」，售價499元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出滴水坊「茶樹菇圓滿白菜封」，售價499元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出電視名廚駱進漢的「酸湯石斑魚」，售價699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出電視名廚駱進漢的「酸湯石斑魚」，售價699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出承味「開運蔥燒肋排」，售價688元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出承味「開運蔥燒肋排」，售價688元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出寬心園「紫玉甜中藏」，售價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出寬心園「紫玉甜中藏」，售價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出水蛙師「御品佛跳牆」，售價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出水蛙師「御品佛跳牆」，售價399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出養心茶樓「御品紅燒獅子頭」，售價429元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店第二波年菜預購以「台菜名廚」、「異國蔬食風」兩大策略推出各式年菜，總計超過120項商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店第二波年菜預購以「台菜名廚」、「異國蔬食風」兩大策略推出各式年菜，總計超過120項商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出黃景龍主廚的「富貴金鯧香芋炊粉」，售價888元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年菜預購推出黃景龍主廚的「富貴金鯧香芋炊粉」，售價888元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年年菜預購導入多元化的蔬食餐飲品牌，種類涵蓋中式、泰式、南洋風味等。圖／全家便利商店提供
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