超過120款！全家便利商店第二波年菜預購主打「台菜名廚、異國蔬食風」

氣象局指出今年冬季為氣溫偏低的「冷冬」，近期更曾出現12度的低溫，全家便利商店首波年菜預購推出近20種鍋物，業績開紅盤、較去年同期成長1成5。年節將近，全家便利商店即日起至2021年2月2日再推出第二波台菜預購，以「台菜名廚」、「異國蔬食風」兩大策略推出各式年菜，總計超過120項商品，會員購買指定年菜可享2件95折，另外還有指定年菜單筆滿千元送100元全家便利商店購物金、指定年菜點數2倍贈等優惠。

全家便利商店第二波年菜預購的台菜名廚眾星雲集，例如有「台菜王子」稱號的黃景龍主廚首度攜手便利商店一同開發年菜，其中「富貴金鯧香芋炊粉」使用酥炸金鯧魚，再加入大白菜、米粉、雞高湯與芋頭烹煮，售價888元；「如意紅燒燴虎掌」將豬腿筋肉川燙去腥油並炸至金黃色，再用老滷汁與栗子、杏鮑菇、紅蘿蔔滷製，滑嫩Q彈，售價588元；另外還有「松露栗子燴海瑞豬蹄」（售價1,188元）、「福氣紅酒牛雙寶」（售價688元），皆為喜氣應景的美味年菜。

喜歡台式佛跳牆的消費者可選購國宴主廚水蛙師的「御品佛跳牆」，遵循台式佛跳牆古法，以老母雞熬燉湯底，再加入干貝、栗子、香菇、排骨等數十種食材，湯頭濃郁醇厚，售價399元。全家便利商店也邀請型男主廚吳秉承技術指導推出多項特色年菜，像是「開運蔥燒肋排」嚴選上等肋排，浸泡在秘製醬置吸附香味及甜味，最後再放入蔥燒醬文火燜滷，售價688元；電視名廚駱進漢的「酸湯石斑魚」，選用上等石斑魚，再加入泡椒菜、黃椒醬，湯汁味酸清香，售價699元。

近年蔬食風潮崛起，全家便利商店導入數款異國蔬食品牌，包括首次進軍便利商店年菜檔期的知名素食品牌「隨緣」與「熱浪島」共同開發南洋蔬食年菜套組，共有5款特色蔬食，其中「馬來御翅佛跳牆」，使用數十種鮮蔬細熬成湯頭，再以南洋風味工法製作，醇厚甘鮮，另外還有「南洋咖哩雞」、「黃金叉燒油飯」、「泰式三杯酥東坡」及「青檸打拋菇」，售價2,499元。