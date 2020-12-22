手刀快搶！萬寶龍 X 輪胎界抗霸子 好看又耐操！

想旅行？一顆好滾、好收納的行李箱，絕對是旅行的最佳伴手。萬寶龍（Montblanc）今年再度和義大利輪胎老牌「倍耐力（Pirelli）」二度聯手，帶來一件萬寶龍與倍耐力聯名的限量行李箱，全球限量3,000只，定價38,900元。

全新的限量行李箱，靈感來自倍耐力的「P ZERO™輪胎」，並以倍耐力小型輪胎為特色，為追求時尚、高性能行李箱的客群獻上。行李箱除了好看，輕量化早是必備需求：黑色聚碳酸酯外殼搭配紅色塗膠皮革細節，讓移動時可將重量安心配比於隨身行李，同時萬寶龍與倍耐力工程師一同研發的特製高性能滾珠軸承輪，更在移動時帶來輕快、滑順的移動感受。

P ZERO™輪胎是倍耐力的超高性能產品，象徵技術與熱情的二合為一，可360度轉動的滾輪軸承，採用了不對稱的P ZERO™胎面花紋，並通過倍耐力實驗室的噪音測試，相較於萬寶龍經典的#MY4810系列行李箱的「靜音輪」，這只聯名之作的滾輪將能降低10%的噪音，輕巧且低調移動。

同時登機箱尺寸的行李箱內部將再設置一寬敞隔層，其中一側為鬆緊帶設計、另一側則採取拉鍊封口式黑網袋，除了可輕鬆收納衣物，也能在開啟時維持個人隱私。全商品系列將於2021年1月到貨，細節則可洽詢萬寶龍微風廣場、台北101等全省專賣店。