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楊冪仙氣逼人！「三十而已」江疏影、羅雲熙閃亮登紅毯
2020年度的騰訊星光大賞於12月20日舉辦，眾星雲集，可以說是年底最盛大的慶典。紅毯自然是許多女星爭相競艷的場域。楊冪以一席粉紅色的Giambattista Valli禮服仙氣登場，配搭DE BEERS的Aria系列珠寶，猶如花朵般璀璨綻放的設計，在耳畔、手腕、指尖閃耀，華麗氣勢過人。而典禮上她則換穿一襲貼身的Reem Acra水鑽刺繡禮服，配搭Aria系列鑽石耳環，三道雅緻的鑽石鑲鍊垂落，閃耀出炫目的火光，完美襯托她的臉蛋。
除了楊冪，近期熱播戲劇「三十而已」女主角江疏影，與「半是蜜糖半是傷」男主角羅雲熙也都配戴DE BEERS的珠寶出席。江疏影身穿馬來西亞設計師Brian Khoo桃紅色大禮服性感登上紅毯，配戴DE BEERS Drops of Light高級珠寶鉑金圓形明亮式鑽石項鍊，漸層的鑽石散佈於肌膚上，效果宛如天女散花。新生代小鮮肉羅雲熙則以Enchanted Lotus吊墜項鍊與Horizon全鑲鑽戒指配襯西裝，整體優雅時髦，意外的眼鏡為整體造型帶來驚喜。
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