楊冪仙氣逼人！「三十而已」江疏影、羅雲熙閃亮登紅毯

2020年度的騰訊星光大賞於12月20日舉辦，眾星雲集，可以說是年底最盛大的慶典。紅毯自然是許多女星爭相競艷的場域。楊冪以一席粉紅色的Giambattista Valli禮服仙氣登場，配搭DE BEERS的Aria系列珠寶，猶如花朵般璀璨綻放的設計，在耳畔、手腕、指尖閃耀，華麗氣勢過人。而典禮上她則換穿一襲貼身的Reem Acra水鑽刺繡禮服，配搭Aria系列鑽石耳環，三道雅緻的鑽石鑲鍊垂落，閃耀出炫目的火光，完美襯托她的臉蛋。

除了楊冪，近期熱播戲劇「三十而已」女主角江疏影，與「半是蜜糖半是傷」男主角羅雲熙也都配戴DE BEERS的珠寶出席。江疏影身穿馬來西亞設計師Brian Khoo桃紅色大禮服性感登上紅毯，配戴DE BEERS Drops of Light高級珠寶鉑金圓形明亮式鑽石項鍊，漸層的鑽石散佈於肌膚上，效果宛如天女散花。新生代小鮮肉羅雲熙則以Enchanted Lotus吊墜項鍊與Horizon全鑲鑽戒指配襯西裝，整體優雅時髦，意外的眼鏡為整體造型帶來驚喜。 DE BEERS Adonis Rose 高級珠寶鑽石項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供 羅雲熙配戴DE BEERS珠寶亮相2020騰訊星光大賞。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Arpeggia 18K白金單行鑽石戒指，28萬8,000元。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Aria 18K白金高級珠寶鑽石耳環，價格店洽。圖／DE BEERS提供 江疏影配戴DE BEERS珠寶出席2020騰訊星光大賞。圖／DE BEERS提供 江疏影配戴DE BEERS珠寶出席2020騰訊星光大賞。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Enchanted Lotus 18K白金鏤空鑽石圓牌吊墜項鍊，84,000元。圖／DE BEERS提供 楊冪配戴DE BEERS珠寶出席2020騰訊星光大賞。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Aria Prestige 18K白金鏤空鑽石戒指，價格店洽。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Aria Prestige 18K白金鏤空鑽石手鐲，價格店洽。圖／DE BEERS提供 楊冪配戴DE BEERS珠寶出席2020騰訊星光大賞。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Adonis Rose 18K白金梨形鑽石垂墜式耳環，價格店洽。圖／DE BEERS提供 楊冪配戴DE BEERS珠寶出席2020騰訊星光大賞。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Horizon 18K白金全鑲鑽戒指，19萬2,000元。圖／DE BEERS提供