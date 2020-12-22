「迪茶」開新店 連7天限量買一送一、霜淇淋免費吃

文青、網紅打卡熱點，來自大稻埕的「迪茶DEAR TEA」開出新店，前進捷運中山國中站周邊的龍江路商圈，歡慶龍江店開幕，12/21起首7日推出天天一款不同茶飲、限量100名買一送一；另與迪化街創始店共同串聯，不論在迪化店或龍江店出示於官方FB按讚成粉友或追蹤IG及打卡畫面，即可免費兌換「蜜香奶茶霜淇淋」一支。

迪茶之所以竄紅，在於其全系列飲品除了6款基本茶，另以在地傳統銀耳、果乾、麵茶、青草茶、苦茶、南北乾貨，以及枸杞、桂圓、紅棗、桂花與中藥材等元素入茶，融入新創意，延續老味道，成為話題。像是青草茶、苦茶與可樂相遇的「百年老可樂」，以獨特的杏仁粉粿加入古法研磨的自製杏仁茶與豆漿的「杏仁Q粿幸福茶」，純正鹹蛋黃的金沙奶蓋搭配麵茶的「金沙奶皇麵麵茶鮮奶」等。

迪茶也將各式調酒手搖飲料結合，或是手工Q彈的黑糖粉粿、膠原蛋白晶球、觀音茶凍等新食材選擇，色彩層次鮮明。品牌也將整顆法式烤布蕾加入茶中，成為「法式烤布蕾鮮奶茶」；同時融合大稻埕廟宇文化，推出各種神威加持的「神明系飲品」。