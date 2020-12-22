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台灣12月31日開賣 The North Face x Gucci聯名系列來了！

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
The North Face x Gucci聯名系列廣告在阿爾卑斯山取景。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列廣告在阿爾卑斯山取景。圖／Gucci提供

今年九月，時尚品牌Gucci突然釋出即將攜手知名戶外機能品牌The North Face推出聯名系列的消息，瞬間在網路上掀起熱議。而在今年走到尾聲之際，這個萬眾期盼的系列終於正式發表，這次包含發售訊息和宣傳廣告都一起曝光，一解兩品牌粉絲們的好奇心。

自1966年在舊金山創立以來，The North Face致力於透過創新研發技術輔助消費者在從事各類探險活動時能夠擁有更方便、符合需求的穿搭單品。而「通過旅行可以發現自我」的品牌信念和Gucci一直以來所傳達的「自我表達」精神有著相似的意義，雙方透過這次的聯名系列展現兼具概念化與實用性的時尚品味，同時也共同致力維護生態永續經營，比如所有系列包裝使用到的紙張及紙盒均來自採用可永續經營管理方式的森林，無塗層紙張則確保完全可回收，包裝盒也配有手提繩減少紙張使用，大件商品採用購物袋和包裝棉布，不使用包裝盒。

The North Face x Gucci聯名系列包含服飾、配件、包款、鞋履以及帳篷和睡袋等與The North Face戶外探索形象相關的單品，配色靈感來自於70年代以及The North Face資料庫，還採用了一些歷史面料並重新賦予新的樣貌，更可以見到專屬這次聯名的標誌—融合The North Face的三道曲線和Gucci的綠紅綠織帶。其中行李箱使用了ECONYL®打造，這是一種從回收材料（漁網、地毯及其他廢料）中提取的尼龍織物，也可循環使用，有助於減少生態碳足跡。全系列商品將陸續進駐全球Gucci專賣店和Gucci快閃店（Gucci Pins），台灣方面則是預計12月31日起可以買到。

Gucci創意總監Alessandro Michele也特別為此系列設計了一組宣傳廣告，由Daniel Shea掌鏡，在阿爾卑斯山上身著Gucci服裝的登山者在山野湖邊露營，搭配Credence Clearwater Revival的經典歌曲「Bad Moon Rising」，同樣充滿70年代的復古氛圍。香港、上海、倫敦、紐約及米蘭等五座城市的Gucci Artwalls，也會揭幕此系列圖案的靈感來源。

配色靈感來自於70年代以及The North Face資料庫。圖／Gucci提供
配色靈感來自於70年代以及The North Face資料庫。圖／Gucci提供
包款系列共採用8種與The North Face共同設計的全新圖案。圖／Gucci提供
包款系列共採用8種與The North Face共同設計的全新圖案。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列廣告在阿爾卑斯山取景。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列廣告在阿爾卑斯山取景。圖／Gucci提供
專屬這次聯名的標誌融合了The North Face的三道曲線和Gucci的綠紅綠織帶。圖／Gucci提供
專屬這次聯名的標誌融合了The North Face的三道曲線和Gucci的綠紅綠織帶。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列包含服飾、配件、包款、鞋履以及帳篷和睡袋等。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列包含服飾、配件、包款、鞋履以及帳篷和睡袋等。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列包含服飾、配件、包款、鞋履以及帳篷和睡袋等。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列包含服飾、配件、包款、鞋履以及帳篷和睡袋等。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列廣告在阿爾卑斯山取景。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列廣告在阿爾卑斯山取景。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列商品正式曝光。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列商品正式曝光。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列商品正式曝光。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列商品正式曝光。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列廣告在阿爾卑斯山取景。圖／Gucci提供
The North Face x Gucci聯名系列廣告在阿爾卑斯山取景。圖／Gucci提供

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