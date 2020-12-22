3步驟搶先卡位！「武陵櫻花」早鳥套票預購開跑

2、3月是台灣櫻花盛開期，台中武陵農場更是熱門的賞櫻之選，每年花季一票難求。KLOOK即日起到12/28推出「武陵櫻花早鳥套票預購」，包含台北來回接駁、武陵農場入園門票，以及50元的KLOOK美食優惠券，早鳥套票全票750元，可以在櫻花季交通管制期間，輕鬆直達武陵農場。

賞櫻熱點武陵農場共有超過兩萬株櫻花樹，山櫻花、八重櫻、霧社櫻、紅粉佳人等各種品種接力開花，是台灣賞櫻不能錯過的景點之一；若搭接駁車上山，車道兩旁盡是滿滿的櫻花海；想要野餐，可以沿著步道下行到彷彿日本的賞櫻名所，在櫻花樹下席地而坐，邊野餐邊體驗襲來的「櫻花雨」；如果想拍櫻花花海的美照，在武陵農場步道近盡頭處，就有一大片茶園與開滿櫻花的美麗漸層，藍天、山林為背景，美景如畫。

櫻花季交通管制期間（2021/2/12 ~ 3/1），旅客只能搭乘大眾交通工具或跟團才能上山，加上明年花開時間與農曆春節假期重疊，預估遊客數將爆量，建議遊客提前卡位。

預購武陵櫻花早鳥套票3步驟：

1、選擇預訂資訊：選擇出發地「台北車站」至「武陵花季KLOOK專車」，選擇出發日期「2/12~2/16」、「2/20、2/21」或「2/27 ~ 3/1」後，再選擇「早上6:00」，按下搜索就能跳出可預訂的武陵花季 KLOOK 專車。 2、填寫購買資訊：選擇票種與張數，以及櫃檯領票等聯絡人資訊，每筆訂單限購4位，每一取票手機號碼限購3筆訂單。 3、結帳完成預訂：12/31前將會以email通知是否預購成功，並陸續發放50元美食優惠券、行程資訊。