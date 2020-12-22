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BLACKPINK Jisoo登封拍時尚大片「表」現卡地亞

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Jisoo演繹卡地亞坦克腕表，混搭甜美女孩風裝扮。圖／取自Jisoo IG
Jisoo演繹卡地亞坦克腕表，混搭甜美女孩風裝扮。圖／取自Jisoo IG

紅遍全球的韓國女子天團BLACKPINK，其中因為擁有清秀五官、被稱為「顏值擔當」的團員JISOO，登上2021年1月最新韓版時尚雜誌封面，演繹多種不同風格的造型。今年即將參與戲劇演出的她，也分別在封面與內頁一口氣演繹了多款卡地亞（CARTIER）的經典腕表，透過不同個性的詮釋，讓人見識到她的百變風貌。

她在封面上以不對稱針織衫裸露香肩，微微性感的裝扮，為卡地亞經典的圓形腕表Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕表展現輕熟魅力。被粉絲暱稱BB的這款藍氣球萬表，外殼渾圓，在3點鐘方向的表冠為一枚藍色寶石，搭配卡地亞招牌的羅馬數字時標，辨識度高，也是英國凱特王妃經常配戴的表款。

在內頁的時尚大片中，她分別以西裝外套配細肩帶、以及甜美的蝴蝶結蕾絲洋裝，演繹卡地亞另一款方長造型的經典Tank de Cartier坦克腕表。誕生於裝飾藝術美學最盛的1920年代，坦克腕表以兩側拉長的表耳為最具辨識度的特色，中性的幾何魅力，能為女性化的裝扮增添個性，也為俏皮的中性打扮畫龍點睛。

最後，Jisoo梳起長髮，展現清純甜美的清秀模樣，配戴的則是卡地亞著名的女表Panthère de Cartier美洲豹系列腕表。這款方正的表款融合了卡地亞的經典風格與80年代自由大膽的精神，配上富有當代時尚潮流感的雙圈金屬鍊帶，在優雅與個性之中完美平衡。

Jisoo甜美演繹卡地亞美洲豹腕表。圖／取自Jisoo IG
Jisoo甜美演繹卡地亞美洲豹腕表。圖／取自Jisoo IG
TANK LOUIS CARTIER白K金鑲鑽手上鍊腕表小型款，55萬5,000元。圖／卡地亞提供
TANK LOUIS CARTIER白K金鑲鑽手上鍊腕表小型款，55萬5,000元。圖／卡地亞提供
Jisoo演繹多款卡地亞經典腕表，展現百變時尚魅力。圖／取自Jisoo IG
Jisoo演繹多款卡地亞經典腕表，展現百變時尚魅力。圖／取自Jisoo IG
Jisoo演繹卡地亞藍氣球腕表，散發輕熟性感魅力。圖／取自Jisoo IG
Jisoo演繹卡地亞藍氣球腕表，散發輕熟性感魅力。圖／取自Jisoo IG
BALLON BLEU DE CARTIER33毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，56萬5,000元。圖／卡地亞提供
BALLON BLEU DE CARTIER33毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，56萬5,000元。圖／卡地亞提供
Jisoo演繹卡地亞坦克腕表，展現俏皮男孩子氣。圖／取自Jisoo IG
Jisoo演繹卡地亞坦克腕表，展現俏皮男孩子氣。圖／取自Jisoo IG
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹玫瑰金鑲鑽腕表小型款，115萬元。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹玫瑰金鑲鑽腕表小型款，115萬元。圖／卡地亞提供

腕表 美洲豹

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