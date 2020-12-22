BLACKPINK Jisoo登封拍時尚大片「表」現卡地亞

紅遍全球的韓國女子天團BLACKPINK，其中因為擁有清秀五官、被稱為「顏值擔當」的團員JISOO，登上2021年1月最新韓版時尚雜誌封面，演繹多種不同風格的造型。今年即將參與戲劇演出的她，也分別在封面與內頁一口氣演繹了多款卡地亞（CARTIER）的經典腕表，透過不同個性的詮釋，讓人見識到她的百變風貌。

她在封面上以不對稱針織衫裸露香肩，微微性感的裝扮，為卡地亞經典的圓形腕表Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕表展現輕熟魅力。被粉絲暱稱BB的這款藍氣球萬表，外殼渾圓，在3點鐘方向的表冠為一枚藍色寶石，搭配卡地亞招牌的羅馬數字時標，辨識度高，也是英國凱特王妃經常配戴的表款。

在內頁的時尚大片中，她分別以西裝外套配細肩帶、以及甜美的蝴蝶結蕾絲洋裝，演繹卡地亞另一款方長造型的經典Tank de Cartier坦克腕表。誕生於裝飾藝術美學最盛的1920年代，坦克腕表以兩側拉長的表耳為最具辨識度的特色，中性的幾何魅力，能為女性化的裝扮增添個性，也為俏皮的中性打扮畫龍點睛。