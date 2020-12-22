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1瓶破千萬！ 大摩180週年紀念版60年威士忌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
大摩威士忌一向有「老酒銀行」封號。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩威士忌一向有「老酒銀行」封號。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

有「老酒銀行」封號的大摩酒廠，已坐擁一批堪比「國家寶藏」的陳年原酒。這次為歡慶180週年生日，大摩推出自1951年6月7日蒸餾的「180週年紀念版：大摩60年單一麥芽威士忌」，由藏於酒窖的兩只雙胞胎「古董級」雪莉桶勾兌而生，宛若相隔一甲子的「重逢」。

該紀念酒全球限量3瓶，從2019年至2021年每年推出一瓶，第一瓶「180週年紀念版：大摩60年單一麥芽威士忌」，於2020年12月1日至14日由英國哈洛德百貨Harrods進行紙上競投（又稱「默拍」），使熱衷收藏威士忌的高端買家瘋狂不已。

大摩60年單一麥芽威士忌，由在麥肯錫時代1951年6月7日蒸餾、僅存的兩座沉睡古董雪莉桶勾兌而成，大摩首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）將其比喻為「跨越一甲子的世紀重逢」。

沉睡數十年來的自然酒色，在多層次的金色光暈下，閃耀著深紅木、燦爛銅色的琥珀色澤。糖蜜與太妃糖的味道融著Oloroso雪莉酒浸泡的甘草，帶有香脂的高貴氣味。接著黑巧克力、日曬葡萄乾與拿破崙蛋糕、櫻桃飽滿誘人氣息圍繞。

No.1781與No.1782兩座不同個性的古董雪莉桶，帶來山核桃派、香蕉無花果蛋糕、杏仁碎和清香的地中海柑橘氣息，可以感受被浸泡瑪薩拉酒的葡萄乾、糖蜜與杏仁奶油溫柔包覆。餘韻呈現超高年份威士忌的複雜性、深度與年代感，成熟的鳳梨、生薑香料和可可粉的香氣，讓整體尾韻精緻而綿長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大摩首席釀酒師理查・派特森。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩首席釀酒師理查・派特森。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「180週年紀念版：大摩60年單一麥芽威士忌」，容量700毫升，酒精濃度42.6%，使熱衷收藏威士忌的高端買家瘋狂不已。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「180週年紀念版：大摩60年單一麥芽威士忌」，容量700毫升，酒精濃度42.6%，使熱衷收藏威士忌的高端買家瘋狂不已。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩60年單一麥芽威士忌，由No.1781與No.1782兩座不同個性的古董雪莉桶勾兌而成。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩60年單一麥芽威士忌，由No.1781與No.1782兩座不同個性的古董雪莉桶勾兌而成。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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