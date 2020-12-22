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金高銀讓萌呆瀏海變時尚了！登時尚雜誌大秀香奈兒
究竟誰才是真正的「人間香奈兒」？不妨看看最新一期韓國時尚雜誌中金高銀的演繹。金高銀日前透過IG發布自己為最新一期韓國時尚雜誌拍攝的時尚大片，頂著一頭短短的齊瀏海，原本有點呆萌可愛的造型，在斜紋軟呢與香奈兒珠寶鐘表的配襯下，更加凸顯她的個人魅力與優雅洗鍊的時尚感。
金高銀在系列大片中，堆疊混搭了多款香奈兒經典的珠寶，包括菱格紋為主要設計元素的Coco Crush系列、Comete流星、以及Camelia山茶花系列。Coco Crush系列將經典包包上的菱格紋圖騰透過細膩的金工呈現在珠寶上，全系列作品包括各種寬窄版本的戒指、手環、項鍊、耳環，是最適合日常混搭配戴的風格好物。
以流星為主要設計元素的Comete，靈感來自於1932年香奈兒女士親自創作的Bijoux de Diamand系列珠寶，是香奈兒女士最鍾愛的設計元素之一，延伸出全系列包括金高銀所配戴的不對稱耳環等作品。香奈兒女士最具代表性的花朵Camelia山茶花作品，則是將這種雌雄同株、具有曖昧感的花朵化作珠寶，這次也出現在她所配戴的項鍊、戒指、耳環等單品上。
除了珠寶，金高銀也配搭了包括J12和BOY·FRIEND等不同系列的腕表，乍看截然不同的設計，在金高銀身上都毫無違和地自然呈現。席捲全球20年的J12腕表，設計靈感來自賽車與帆船運動，深具動感魅力的造型與簡潔別緻的黑白色調抗磨精密陶瓷，自推出以來便顛覆了傳統鐘表設計美學，20年來首度改款的新作更搭載全新的12.1自動上鍊機芯，別具意義。八角表殼造型讓人想起經典5號香水的BOY·FRIEND腕表，今年也首度推出可以自行拆換表帶的快拆款，也是金高銀所配戴的表款之一。她也同時配戴了將精鋼表帶打造成斜紋軟呢質感的最新作品，與同材質服裝搭配起來更顯別緻。
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