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金高銀讓萌呆瀏海變時尚了！登時尚雜誌大秀香奈兒

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BOY·FRIEND精鋼鑲鑽斜紋軟呢腕表小型款，26萬元。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND精鋼鑲鑽斜紋軟呢腕表小型款，26萬元。圖／香奈兒提供

究竟誰才是真正的「人間香奈兒」？不妨看看最新一期韓國時尚雜誌中金高銀的演繹。金高銀日前透過IG發布自己為最新一期韓國時尚雜誌拍攝的時尚大片，頂著一頭短短的齊瀏海，原本有點呆萌可愛的造型，在斜紋軟呢與香奈兒珠寶鐘表的配襯下，更加凸顯她的個人魅力與優雅洗鍊的時尚感。

金高銀在系列大片中，堆疊混搭了多款香奈兒經典的珠寶，包括菱格紋為主要設計元素的Coco Crush系列、Comete流星、以及Camelia山茶花系列。Coco Crush系列將經典包包上的菱格紋圖騰透過細膩的金工呈現在珠寶上，全系列作品包括各種寬窄版本的戒指、手環、項鍊、耳環，是最適合日常混搭配戴的風格好物。

以流星為主要設計元素的Comete，靈感來自於1932年香奈兒女士親自創作的Bijoux de Diamand系列珠寶，是香奈兒女士最鍾愛的設計元素之一，延伸出全系列包括金高銀所配戴的不對稱耳環等作品。香奈兒女士最具代表性的花朵Camelia山茶花作品，則是將這種雌雄同株、具有曖昧感的花朵化作珠寶，這次也出現在她所配戴的項鍊、戒指、耳環等單品上。

除了珠寶，金高銀也配搭了包括J12和BOY·FRIEND等不同系列的腕表，乍看截然不同的設計，在金高銀身上都毫無違和地自然呈現。席捲全球20年的J12腕表，設計靈感來自賽車與帆船運動，深具動感魅力的造型與簡潔別緻的黑白色調抗磨精密陶瓷，自推出以來便顛覆了傳統鐘表設計美學，20年來首度改款的新作更搭載全新的12.1自動上鍊機芯，別具意義。八角表殼造型讓人想起經典5號香水的BOY·FRIEND腕表，今年也首度推出可以自行拆換表帶的快拆款，也是金高銀所配戴的表款之一。她也同時配戴了將精鋼表帶打造成斜紋軟呢質感的最新作品，與同材質服裝搭配起來更顯別緻。

金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶與腕表。圖／取自金高銀IG
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶與腕表。圖／取自金高銀IG
J12腕表，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，20萬4,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，20萬4,000元。圖／香奈兒提供
Comète不對稱耳環，18K黃金及白金鑲嵌42顆總重約0.75克拉明亮式切割鑽石，31萬8,000元。圖／香奈兒提供
Comète不對稱耳環，18K黃金及白金鑲嵌42顆總重約0.75克拉明亮式切割鑽石，31萬8,000元。圖／香奈兒提供
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶與腕表。圖／取自金高銀IG
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶與腕表。圖／取自金高銀IG
金高銀拍攝時尚雜誌大片。圖／取自金高銀IG
金高銀拍攝時尚雜誌大片。圖／取自金高銀IG
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶與腕表。圖／取自金高銀IG
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶與腕表。圖／取自金高銀IG
COCO CRUSH戒指窄版款18K黃金鑲鑽，10萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指窄版款18K黃金鑲鑽，10萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指窄版款18K Beige米色金，44,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指窄版款18K Beige米色金，44,000元。圖／香奈兒提供
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶與腕表。圖／取自金高銀IG
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶與腕表。圖／取自金高銀IG
J12腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，20萬4,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，20萬4,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，18K白金鑲嵌鑽石，33萬4,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，18K白金鑲嵌鑽石，33萬4,000元。圖／香奈兒提供
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶。圖／取自金高銀IG
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶。圖／取自金高銀IG
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶與腕表。圖／取自金高銀IG
金高銀拍攝時尚雜誌大片配戴香奈兒珠寶與腕表。圖／取自金高銀IG
BOY·FRIEND精鋼腕表小型款，搭配黑色菱格紋可替換式小牛皮表帶，12萬8,000元。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND精鋼腕表小型款，搭配黑色菱格紋可替換式小牛皮表帶，12萬8,000元。圖／香奈兒提供
Comète流星戒指，18K白金鑲嵌鑽石，22萬4,000元。圖／香奈兒提供
Comète流星戒指，18K白金鑲嵌鑽石，22萬4,000元。圖／香奈兒提供

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