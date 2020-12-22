金高銀讓萌呆瀏海變時尚了！登時尚雜誌大秀香奈兒

究竟誰才是真正的「人間香奈兒」？不妨看看最新一期韓國時尚雜誌中金高銀的演繹。金高銀日前透過IG發布自己為最新一期韓國時尚雜誌拍攝的時尚大片，頂著一頭短短的齊瀏海，原本有點呆萌可愛的造型，在斜紋軟呢與香奈兒珠寶鐘表的配襯下，更加凸顯她的個人魅力與優雅洗鍊的時尚感。

金高銀在系列大片中，堆疊混搭了多款香奈兒經典的珠寶，包括菱格紋為主要設計元素的Coco Crush系列、Comete流星、以及Camelia山茶花系列。Coco Crush系列將經典包包上的菱格紋圖騰透過細膩的金工呈現在珠寶上，全系列作品包括各種寬窄版本的戒指、手環、項鍊、耳環，是最適合日常混搭配戴的風格好物。

以流星為主要設計元素的Comete，靈感來自於1932年香奈兒女士親自創作的Bijoux de Diamand系列珠寶，是香奈兒女士最鍾愛的設計元素之一，延伸出全系列包括金高銀所配戴的不對稱耳環等作品。香奈兒女士最具代表性的花朵Camelia山茶花作品，則是將這種雌雄同株、具有曖昧感的花朵化作珠寶，這次也出現在她所配戴的項鍊、戒指、耳環等單品上。